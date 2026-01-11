Las estrellas de Hollywood luchan por los trofeos en los Globos de Oro del domingo

Por Lisa Richwine

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA, 11 ene (Reuters) - Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet y otros grandes nombres del mundo del espectáculo competirán el domingo por los premios Globos de Oro, uno de los principales certámenes cinematográficos en el camino de Hollywood hacia los Oscar.

La película de DiCaprio, "Una batalla tras otra", encabeza el grupo de películas nominadas en la ceremonia, que se celebrará en Beverly Hills, California, y estará repleta de champán. Esta comedia negra cuenta la historia de un revolucionario fracasado que entra en acción cuando la vida de su hija corre peligro. Los coprotagonistas Benicio del Toro, Sean Penn, Chase Infiniti y Teyana Taylor fueron nominados junto a DiCaprio. La humorista Nikki Glaser volverá por segunda vez como presentadora de la gala, que comenzará a las 20:00 hora del Este (1:00 GMT del lunes). Las festividades se retransmitirán en directo por la CBS y por Paramount+. También se homenajeará a los programas de televisión y se entregará por primera vez un trofeo en la categoría de podcast.

Glaser dijo que las estrellas de Hollywood no tienen por qué temer su monólogo. Anteriores presentadores de los Globos han lanzado bromas mordaces a muchas de las estrellas asistentes. "No deberían preocuparse, porque he hecho este monólogo de forma que no arruine la noche de nadie", dijo. "No creo que tenga que evitar a nadie en la fiesta posterior". "Una batalla", distribuida por Warner Bros, competirá en la categoría de mejor película musical o comedia contra la historia inspirada en un jugador de tenis de mesa "Marty Supreme", protagonizado por Chalamet, y la comedia negra "Bugonia", entre otras. En la categoría de mejor película dramática está nominada "Jay Kelly", protagonizada por George Clooney en el papel de un actor que se enfrenta a su legado y Adam Sandler como su devoto representante. Otros dramas cinematográficos nominados son la versión de Guillermo del Toro de "Frankenstein", la película de terror sobrenatural "Sinners" y "Hamnet", una historia sobre la familia de William Shakespeare. Otros actores nominados son Chalamet, Dwayne Johnson por "The Smashing Machine", Michael B. Jordan por "Sinners", Jessie Buckley por "Hamnet" y Ariana Grande y Cynthia Erivo por la secuela musical "Wicked: For Good".

Los Globos de Oro son unos de los primeros galardones de Hollywood de 2026 que se entregarán antes de los premios de la Academia, los más importantes de la industria cinematográfica, que se entregarán en marzo.

Los votantes de los Globos no tienen voz ni voto en los Oscar, pero una victoria en esta instancia puede ayudar a atraer la atención sobre posibles aspirantes a los premios de la Academia. Los votantes de los Globos destacaron varias películas internacionales en las nominaciones de este año. Entre ellas figuran el drama familiar noruego "Valor sentimental", "Sólo fue un accidente", del director iraní Jafar Panahi, y el drama brasileño "El agente secreto". En la nueva categoría de podcasts, figuran "Armchair Expert with Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang with Amy Poehler" y "The Mel Robbins Podcast". La serie ambientada en centros de vacaciones de HBO "The White Lotus" lidera las nominaciones en las categorías de televisión, por delante de la serie de Netflix "Adolescence", sobre un adolescente de 13 años acusado de asesinato.

(Reportaje de Lisa Richwine Edición de Nick Zieminski, Editado en español por Juana Casas)