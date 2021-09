las estrellas vuelven a la alfombra roja de venecia en inauguración de festival de cine

(Agrega citas, detalles y contexto; cambia autor)

Por Silvia Aloisi

VENECIA, 1 sep (Reuters) - La ganadora del Oscar Penélope Cruz encabezará el regreso de las estrellas cinematográficas a la alfombra roja del festival de cine de Venecia en la noche de inauguración del miércoles, en un momento en que la industria espera sacudirse la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

A diferencia de su rival Cannes, el festival de cine más veterano del mundo no se saltó la edición de 2020 por la crisis sanitaria, pero es este año cuando las celebridades están volviendo con fuerza a la playa del Lido, en una muestra de apoyo a una industria golpeada por los confinamientos.

Los organizadores esperan que un estricto protocolo contra el coronavirus ayude a mantener el maratón de cine de 11 días sin problemas.

Las salas funcionan a media capacidad y un muro bloquea la vista de la alfombra roja para evitar que la multitud se reúna fuera de la sede principal. Para asistir a las proyecciones se exigen mascarillas y un pasaporte sanitario o una prueba negativa de COVID-19, y habrá menos fiestas nocturnas.

"Se están tomando las medidas muy en serio, todos están siendo realmente cuidadosos y responsables. Creo que es genial para la industria que las cosas puedan empezar a volver", dijo Cruz a Reuters antes de la ceremonia inaugural.

"Estoy feliz de que esté ocurriendo. Es una celebración para el cine, pero también da empleo a mucha gente en el mundo", agregó.

Cruz protagoniza "Madres paralelas", el filme que abrirá el festival, obra del director español Pedro Almodóvar. Estrellas de Hollywood como Kirsten Dunst, Timothee Chalamet, Matt Dillon y Maggie Gyllenhaal son algunas de las celebridades que también han viajado a Venecia.

"Todo el mundo está ansioso por volver, por reabrir, por reiniciar, por estrenar las películas que han permanecido en la estantería durante un año y medio o quizá dos años", declaró a Reuters el director del festival, Alberto Barbera.

Según dijo, la mayoría de los estrenos mundiales que se proyectarán en el festival ya están vendidos y prometió que no faltarán las celebridades, aunque los seguidores no podrán acercarse a ellas.

"La alfombra roja será una de las más concurridas en años porque todo el mundo está aquí", comentó.

Entre los títulos que competirán por el León de Oro a la mejor película están "The Power of the Dog", de Jane Campion, con Benedict Cumberbatch como propietario de un rancho que atormenta a una joven viuda interpretada por Dunst y el papel de Kristen Stewart como princesa Diana en "Spencer".

También destaca Gyllenhaal con su debut en la dirección con "The Lost Daughter", basada en una novela de Elena Ferrante y protagonizada por Olivia Colman y Dakota Johnson.

La épica medieval de Ridley Scott "The Last Duel", con Matt Damon y Ben Affleck, y la esperada cinta de ciencia ficción "Dune" de Denis Villeneuve, con Chalamet y Zendaya, serán exhibidas fuera de competición.

El festival es un escaparate para los aspirantes al Oscar según se acerca la temporada de premios y el director surcoreano de "Parasite", Bong Joon-ho -quien presidirá el jurado- dijo que está preparado para pelearse con sus compañeros a la hora de elegir a los ganadores.

"Como director no creo que el cine pueda ser detenido tan fácilmente. El COVID pasará, el cine continuará", aseguró. (Reporte adicional de Hanna Rantala y Mike Davidson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Carlos Serrano)

Reuters