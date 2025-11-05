Las existencias de crudo de EE. UU. crecen en la última semana, las de gasolina y destilados caen: EIA

5 nov (Reuters) - Las existencias de crudo de Estados Unidos subieron la semana pasada, mientras que las de gasolina y destilados bajaron, informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

Los inventarios de crudo sumaron 5,2 millones de barriles, a 421,2 millones, en la semana finalizada el 31 de octubre, según la EIA, lo que se compara con las expectativas de los analistas consultados en una encuesta de Reuters de un alza de 603.000 barriles.

Las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, aumentaron 300.000 barriles en la semana, según la EIA.

El funcionamiento de las refinerías de crudo se incrementó 37.000 barriles por día (bpd), según la EIA, mientras que las tasas de utilización descendieron 0,6 puntos porcentuales, al 86% en la semana.

Las existencias de gasolina cayeron 4,7 millones de barriles, a 206 millones, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de una reducción de 1,1 millones de barriles.

Las existencias de destilados, que incluyen el diésel y el combustible de calefacción, bajaron en 0,6 millones de barriles, a 111,5 millones, frente a las expectativas de una caída de 2 millones de barriles, según los datos de la EIA.

Las importaciones netas de crudo estadounidense aumentaron la semana pasada en 867.000 barriles diarios, según la EIA. (Reporte de Liz Hampton en Denver y Georgina McCartney en Houston; editado en español por Ricardo Figueroa)