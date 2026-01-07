Las existencias de crudo en EEUU caen, las de gasolina y destilados suben: EIA

DENVER, 7 ene (Reuters) - Las existencias estadounidenses de crudo cayeron la semana pasada, mientras que las de gasolina y destilados aumentaron, informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

* Los inventarios de crudo bajaron en 3,8 millones de barriles, a 419,1 millones de barriles, en la semana finalizada el 2 de enero, según la EIA, en comparación con las expectativas de los analistas consultados en una encuesta de Reuters de un alza de 447.000 barriles.

* Las existencias de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, crecieron en 728.000 barriles durante la semana, según la EIA.

* Los futuros del petróleo apenas variaban tras la publicación del informe. Los futuros del crudo Brent caían 55 centavos a US$60,15 el barril, a las 1539 GMT, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense bajaban 81 centavos, a US$56,32 el barril.

* La producción de crudo en las refinerías subió en 62.000 barriles diarios, según la EIA, mientras que los índices de utilización se mantuvieron en el 94,7% durante la semana.

* Los inventarios de gasolina de Estados Unidos sumaron 7,7 millones de barriles en la semana, a 242 millones de barriles, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de un incremento de 3,2 millones de barriles.

* Las existencias de destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, aumentaron en 5,6 millones de barriles en la semana, a 129,3 millones de barriles, frente a las expectativas de un alza de 2,1 millones de barriles, según los datos de la EIA.

* Las importaciones netas de crudo estadounidense crecieron la semana pasada en 563.000 barriles diarios, según la EIA.

(Reporte de Liz Hampton en Denver; Editado en Español por Ricardo Figueroa)