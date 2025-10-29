Las existencias de crudo, gasolina y destilados de EEUU caen en la última semana: EIA

HOUSTON, 29 oct (Reuters) - Las existencias estadounidenses de crudo y los inventarios de gasolina y destilados cayeron la semana pasada, informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

* Los inventarios de crudo disminuyeron 6,86 millones de barriles, a 416 millones de barriles en la semana finalizada el 24 de octubre, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas consultados en un sondeo de Reuters de un descenso de 211.000 barriles.

* Los futuros mundiales del Brent y del crudo estadounidense subieron después de que los datos mostraron una caída de las existencias de crudo y productos mayor de lo esperado la semana pasada.

* Las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, crecieron 1,33 millones de barriles, según la EIA.

* El funcionamiento de las refinerías de crudo se redujo 511.000 barriles diarios, mientras que las tasas de utilización cedieron 2 puntos porcentuales al 86,6%.

* Los inventarios de gasolina de Estados Unidos cayeron 5,94 millones de barriles en la semana, a 210,7 millones de barriles, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de una reducción de 1,9 millones de barriles.

* Las existencias de destilados, que incluyen el diésel y el combustible para calefacción, disminuyeron 3,36 millones de barriles, a 112,2 millones de barriles, frente a las expectativas de una baja de 1,74 millones de barriles, según los datos de la EIA.

* Los futuros estadounidenses de la gasolina y el diésel de azufre ultrabajo ampliaron sus ganancias tras conocerse los datos.

* Las importaciones netas de crudo estadounidense cayeron 1,03 millones de barriles diarios, según la EIA. (Reporte de Liz Hampton en Denver y Georgina McCartney en Houston; Editado en Español por Ricardo Figueroa)