Las existencias de maíz en EEUU baten récord tras una enorme cosecha, según el USDA

Por Tom Polansek

CHICAGO, EEUU, 12 ene (Reuters) - Las existencias de maíz de Estados Unidos en manos de agricultores y empresas cerealeras al 1 de diciembre alcanzaron máximos históricos, dijo el lunes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), después de que los productores recogieron el año pasado una cosecha récord y mayor de lo que se había esperado.

Las cifras de inventarios y producción mayores de lo esperado publicadas por la agencia señalaron que los agricultores podrían seguir bajo presión financiera después de que los bajos precios de los cultivos y las guerras arancelarias del presidente Donald Trump tensaron la economía agrícola.

A finales del año pasado, el Gobierno de Trump anunció un programa de US$ 12.000 millones para ayudar a los agricultores que se enfrentan a facturas abultadas para la temporada de cultivo de este año después de que muchos perdieron dinero en 2025.

En un informe trimestral, el USDA dijo que las existencias alcanzaron los 13.282 millones de bushels al 1 de diciembre, frente a los 12.075 millones de bushels de un año antes. La cifra superó las expectativas de los analistas, que esperaban 12.962 millones de bushels.

La agencia estimó además que los agricultores produjeron 17.021 millones de bushels el año pasado, frente a los 16.752 millones que había estimado en diciembre, y que el rendimiento medio de la cosecha fue de 186,5 bushels por acre, frente a los 186 bushels de diciembre.

Los aumentos fueron una sorpresa, ya que los analistas esperaban en gran medida que el tiempo seco hubiera recortado la producción al final de la temporada de cultivo del año pasado.

En promedio, los analistas preveían una cosecha de 16.552 millones de bushels, con un rendimiento medio de 184 bushels por acre, según un sondeo de Reuters.

"Nadie esperaba un mayor rendimiento del maíz, y eso es lo que obtuvimos", dijo Charlie Sernatinger, vicepresidente ejecutivo de Marex Capital Markets.

El USDA también aumentó su estimación del número de acres cosechados por los agricultores.

La producción de soja de Estados Unidos alcanzó los 4.262 millones de bushels el año pasado, más que la estimación de diciembre del USDA de 4.253 millones de bushels, dijo la agencia. El rendimiento medio se mantuvo sin cambios en 53 bushels por acre. Los analistas esperaban que la producción descendiera a 4.229 millones de bushels, con un rendimiento medio de 52,7 bushels por acre.

El USDA redujo su estimación para las exportaciones de soja en la actual campaña agrícola después de que la guerra comercial de Trump con China perjudicó la demanda del mayor importador del mundo.

La agencia estimó que los agricultores plantaron 32,99 millones de acres de trigo de invierno para la cosecha de 2026, menos que los 33,15 millones de la cosecha de 2025.

"Las existencias finales de maíz, soja y trigo subieron, tanto a nivel nacional como mundial", dijo Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de StoneX. "Los bajistas encontraron abundante forraje en este informe, mientras que dejaron a los alcistas se quedaron buscando que comer". (Reporte de Tom Polansek; edición en español de Javier López de Lérida)