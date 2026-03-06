Las existencias de medicamentos son "críticamente bajas" en Gaza, según la OMS

Por Emma Farge

GINEBRA, 6 mar (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que los suministros médicos en Gaza se estaban agotando de forma crítica, a pesar de que Israel reabrió esta semana un paso fronterizo clave.

Algunos artículos como gasas y agujas ya se han agotado, dijo la directora regional de la OMS, Hanan Balkhy, citando información del Ministerio de Salud de Gaza, devastado por la guerra de dos años entre Israel y Hamás.

"Las existencias de medicamentos esenciales, suministros para traumatismos y consumibles quirúrgicos son críticamente bajas, y la escasez de combustible sigue limitando las operaciones hospitalarias", dijo. "La situación es difícil y nos vamos a quedar sin todo lo que nos queda".

El martes, la agencia militar israelí que controla el acceso a Gaza dijo que había reabierto el paso fronterizo de Kerem Shalom "para la entrada gradual de ayuda humanitaria". Había cerrado los puntos de entrada anteriormente alegando amenazas de misiles desde Irán en medio de una guerra aérea cada vez más intensa después de que las fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron Irán el sábado.

El paso fronterizo de Ráfah hacia Egipto, principal punto de salida para la mayoría de la población de Gaza, permanece cerrado y las evacuaciones médicas suspendidas, según la OMS.

TERCIO DEL TRÁFICO DIARIO DE CAMIONES

Según la agencia de la ONU, unas 18.000 personas, entre ellas niños heridos y personas con enfermedades crónicas, están a la espera de ser evacuadas.

Balkhy dijo que el martes y miércoles se pudieron importar algunos suministros médicos y combustible, pero que algunos camiones siguen a la espera en Al-Arish, Egipto.

"Estamos hablando de que un máximo de 200 de los 600 camiones diarios que deben entrar están entrando, lo que realmente no es suficiente para satisfacer las necesidades de Gaza", dijo.

Pidió que se permitiera la entrada de más combustible para el funcionamiento de los hospitales.

La mitad de los 36 hospitales de Gaza siguen cerrados después de que la guerra entre Israel y Hamás terminó con un frágil alto el fuego el pasado mes de octubre, y los que están abiertos tienen dificultades para mantener servicios críticos como la cirugía, la diálisis y los cuidados intensivos, dijo. (Reporte de Emma Farge; reportaje adicional de Rami Ayyub en Jerusalén, edición de Andrei Khalip, editado en español por Daniela Desantis)