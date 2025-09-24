Las expectativas de los empresarios alemanes caen en septiembre hasta niveles de mayo, según Ifo

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las expectativas de los empresarios alemanes han caído en el mes de septiembre hasta los 89,7 puntos desde los 91,4 de agosto, su nivel más bajo desde mayo (89), según se desprende del índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo).

El organismo ha informado este miércoles de que las compañías germanas se mostraron "menos satisfechas" con la situación empresarial, al tiempo que las expectativas "se vieron considerablemente empañadas" por el pesimismo en torno a una recuperación económica que no se materializa.

En este sentido, la valoración de la coyuntura actual pasó de 86,4 enteros a 85,7, mientras que el clima empresarial retrocedió de 88,9 puntos a 87,7.

En cuanto a sectores, la industria valoró el panorama presente "ligeramente peor" que en la edición previa de la encuesta. Además, sus expectativas fueron "más cautelosas". Se registró una caída en los nuevos pedidos, y las señales esperanzadoras de agosto desde el área de bienes de capital se desvanecieron.

El sector servicios alemán se vio especialmente penalizado en septiembre por la bajada de las expectativas hasta niveles de febrero. La situación actual también se juzgó con más severidad, con la logística y los transportes despuntando como 'farolillos rojos'.

Después, para el comercio mayorista y minorista también empeoraron las expectativas, pero sí mejoró la situación actual. En el sector de la construcción, tanto las expectativas como la situación se volvieron más halagüeñas.