Las expectativas sobre tipos de la Fed y las consultas EEUU-China impulsan al oro

Por Brijesh Patel y Swati Verma

20 oct (Reuters) -

Los precios del oro subían el lunes, ayudados por la posibilidad de nuevos recortes de los tipos de interés en Estados Unidos, mientras que los inversores esperaban los datos de inflación de EEUU y las negociaciones comerciales entre EEUU y China de esta semana en busca de nuevas señales. El oro al contado subía un 0,1% hasta los 4253,33 dólares por onza a las 0331 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 1,3% a 4266,30 dólares la onza. La plata al contado avanzaba un 0,5% a 52,12 dólares la onza. Los precios caían cerca de un 4,4% el viernes en su peor sesión desde principios de abril, después de haber alcanzado un máximo histórico de 54,47 dólares a primera hora del día.

"El mercado del oro intenta encontrar su equilibrio tras la caída del viernes. El sentimiento se está normalizando, enfriándose un poco, tras unas semanas de manía", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com.

El oro cayó alrededor de un 1,8% el viernes, la mayor caída desde mediados de mayo, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que su propuesta de imponer un arancel del 100% a los productos procedentes de China no sería sostenible.

Dijo que se reuniría con el presidente chino Xi Jinping y que pensaba que las cosas irían bien con China.

"El próximo gran obstáculo serán las conversaciones entre Estados Unidos y China esta semana y la publicación del IPC de EEUU el viernes. Algo que creo que ha permitido este repunte de los precios del oro es el vacío creado por la ausencia de datos económicos".

Se espera que las cifras que se publicarán el viernes muestren que la inflación subyacente de EEUU se mantuvo en el 3,1% en septiembre, pero no deberían preocupar a los mercados dado que la Reserva Federal no se ha opuesto a las expectativas de recortes de tipos.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados prevén un recorte de tipos de la Fed de un cuarto de punto este mes y otro en diciembre.

En lo que va de año, los lingotes sin rendimiento han subido más de un 60%, alcanzando un máximo histórico de 4378,69 dólares el viernes, impulsados por las tensiones geopolíticas, las apuestas agresivas de recorte de tipos, las compras de los bancos centrales, la desdolarización y las fuertes entradas de fondos cotizados. Por otra parte, el platino bajaba un 0,8%, hasta 1596,88 dólares la onza, y el paladio ganaba un 0,2%, hasta 1476,97 dólares la onza. (Información de Brijesh Patel y Swati Verma en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)