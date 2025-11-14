LA NACION

Las exportaciones agrícolas brasileñas alcanzan ingresos récord en octubre

SAO PAULO, 14 nov (Reuters) - Las exportaciones brasileñas del sector agroalimentario ascendieron a US$15.490 millones en octubre, lo que supone un récord mensual y un aumento del 8,5% respecto al año anterior, informó el viernes el Ministerio de Agricultura.

* Los resultados se vieron impulsados por los ingresos récord de las exportaciones de productos como la carne de vacuno y el azúcar, así como por los altos precios del café.

* Brasil es el mayor exportador mundial de soja, café, algodón, azúcar, carne de vacuno y pollo, y uno de los principales proveedores de maíz y carne de cerdo.

* China siguió siendo el principal destino, con US$4.950 millones en compras, que representaron el 32% de las exportaciones totales del mes pasado, apoyadas principalmente por los envíos de soja y carne de vacuno.

* Otros compradores importantes fueron la Unión Europea, Estados Unidos, Egipto, India e Irán, según el Ministerio.

* Las exportaciones de enero a octubre ascendieron a US$141.970 millones, un 1,4% más que en el mismo periodo del año anterior. (Reporte de Roberto Samora; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

