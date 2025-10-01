Las exportaciones agrícolas ucranianas caen un 6,5% mensual en septiembre, dice agrupación

KIEV, 1 oct (Reuters) - Las exportaciones agrícolas de Ucrania cayeron un 6,5% en septiembre respecto a agosto, a 3,7 millones de toneladas métricas, debido sobre todo a los menores envíos de semillas oleaginosas, informó el miércoles el grupo de presión agrícola UCAB.

UCAB señaló en un comunicado que las exportaciones de grano se mantuvieron casi estables en 2,4 millones de toneladas, mientras que los envíos de semillas oleaginosas cayeron un 53%, a 322.400 toneladas.

Los envíos de aceite vegetal aumentaron un 48%, a 313.400 toneladas. Ucrania es un importante productor y exportador mundial de cereales y oleaginosas. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)