Las exportaciones agrícolas ucranianas caen un 8,4% en diciembre, según la unión de comerciantes

KYIV, 5 ene (Reuters) -

Las exportaciones ucranianas de los principales productos agrícolas cayeron ⁠a 3,28 millones ⁠de toneladas métricas en diciembre, frente a los 3,58 millones de toneladas de noviembre, debido ⁠sobre todo ‌a ​los menores envíos de trigo y soja, según informó ​el lunes el gremio de comerciantes UGA.

Ucrania ‌es un gran productor y ‌exportador europeo de ​maíz, trigo, cebada y semillas oleaginosas.

UGA dijo en Telegram que las exportaciones ucranianas de trigo cayeron a 619.000 toneladas en diciembre desde las 958.000 toneladas del mes anterior, mientras que los envíos de soja se redujeron a más de la mitad, ⁠llegando a 203.000 toneladas.

La UGA no explica los motivos ​del descenso de los envíos, pero los analistas y el gremio de agricultores UAC han apuntado anteriormente a la introducción de derechos de exportación sobre las oleaginosas. Los continuos ataques rusos a los puertos marítimos también ⁠han ralentizado considerablemente los envíos de exportación.

El Ministerio de Economía ucraniano ​declaró la semana pasada que el país había exportado 15,4 millones de toneladas de grano en lo que va ‍de la temporada 2025/26 julio-junio, frente a los 21,9 millones de toneladas del mismo periodo de 2024/25.

Las exportaciones agrícolas dominan las exportaciones totales de Ucrania después de que los envíos ​tradicionalmente importantes de metal y productos químicos cayeran bruscamente tras el inicio de la guerra con Rusia. (Reportaje de Pavel Polityuk; Edición de ‍Kirsten Donovan, Editado en español por Juana Casas )