Las exportaciones agrícolas ucranianas caen un 8,4% en diciembre, según la unión de comerciantes
KYIV, 5 ene (Reuters) -
Las exportaciones ucranianas de los principales productos agrícolas cayeron a 3,28 millones de toneladas métricas en diciembre, frente a los 3,58 millones de toneladas de noviembre, debido sobre todo a los menores envíos de trigo y soja, según informó el lunes el gremio de comerciantes UGA.
Ucrania es un gran productor y exportador europeo de maíz, trigo, cebada y semillas oleaginosas.
UGA dijo en Telegram que las exportaciones ucranianas de trigo cayeron a 619.000 toneladas en diciembre desde las 958.000 toneladas del mes anterior, mientras que los envíos de soja se redujeron a más de la mitad, llegando a 203.000 toneladas.
La UGA no explica los motivos del descenso de los envíos, pero los analistas y el gremio de agricultores UAC han apuntado anteriormente a la introducción de derechos de exportación sobre las oleaginosas. Los continuos ataques rusos a los puertos marítimos también han ralentizado considerablemente los envíos de exportación.
El Ministerio de Economía ucraniano declaró la semana pasada que el país había exportado 15,4 millones de toneladas de grano en lo que va de la temporada 2025/26 julio-junio, frente a los 21,9 millones de toneladas del mismo periodo de 2024/25.
Las exportaciones agrícolas dominan las exportaciones totales de Ucrania después de que los envíos tradicionalmente importantes de metal y productos químicos cayeran bruscamente tras el inicio de la guerra con Rusia. (Reportaje de Pavel Polityuk; Edición de Kirsten Donovan, Editado en español por Juana Casas )