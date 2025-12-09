Las exportaciones alemanas aumentan inesperadamente en octubre gracias al comercio con la UE

Por María Martínez

BERLÍN, 9 dic (Reuters) -

Las exportaciones alemanas aumentaron ligeramente en octubre, desbaratando las expectativas de un descenso gracias al comercio de la Unión Europea, mientras que los envíos a Estados Unidos y China cayeron en picado.

Las exportaciones de la mayor economía europea aumentaron un 0,1% en octubre respecto al mes anterior, según los datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el martes.

Un sondeo de Reuters había pronosticado un descenso del 0,5%.

"La volatilidad por la sobrecarga inicial estadounidense parece haber pasado y las exportaciones alemanas vuelven a su nueva normalidad: un crecimiento lento", dijo Carsten Brzeski, jefe global de macro de ING.

El Gobierno de Trump impuso un arancel de importación del 15% a la mayoría de los bienes procedentes de la UE en virtud de un acuerdo alcanzado con el bloque de 27 países en julio. Estados Unidos fue el mayor socio comercial bilateral de Alemania en 2024, con un comercio de bienes bidireccional por un total de 253.000 millones de euros (US$297.000 millones).

LAS EXPORTACIONES DE LA UE SUBEN, LAS DE EEUU Y CHINA BAJAN

Las exportaciones a los países de la UE subieron un 2,7% en el mes, mientras que las exportaciones de bienes a países de fuera de la UE bajaron un 3,3%.

"La UE estabiliza los resultados de exportación de las empresas alemanas", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, señalando que las empresas están perdiendo cuota de mercado en Estados Unidos y China.

Esto da esperanzas de que los vientos en contra del comercio exterior no sean tan fuertes en los próximos meses como se temía a la vista de las fricciones del comercio mundial, dijo Ralph Solveen, economista jefe de Commerzbank.

Las exportaciones a Estados Unidos disminuyeron un 7,8% respecto a septiembre.

La tendencia a la baja se reanudó tras un aumento de las exportaciones en septiembre, después de cinco descensos consecutivos debidos a los aranceles de Washington a las importaciones europeas. Las exportaciones a Estados Unidos bajaron un 8,3% interanual.

Mientras tanto, las exportaciones a China disminuyeron un 5,8% y las importaciones cayeron un 5,2% en el mes.

No obstante, las importaciones alemanas procedentes de China aumentaron más de un 10% este año, según Brzeski, que añadió que esto ilustra "una relación cada vez más desigual".

La afluencia de importaciones ha cobrado impulso desde que Trump impuso aranceles a China, y los jefes de la industria, así como los Gobiernos, quieren que la Unión Europea use sus poderes para proteger a las empresas y empleos locales.

Los exportadores alemanes se enfrentan actualmente a un triple choque chino: una demanda más débil de productos alemanes en China, una mayor competencia de los productores chinos y la dependencia de las tierras raras chinas, dijo Brzeski.

"Hasta ahora, el mercado europeo parece incapaz de compensar estos vientos en contra globales", dijo Brzeski.

(1 dólar = 0,8589 euros)

(Información de Ozan Ergenay y Simon Ferdinand Eibach en Gdansk; edición de Miranda Murray y Sharon Singleton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)