Las exportaciones alemanas aumentan más de lo previsto en septiembre

Por María Martínez

7 nov (Reuters) - Las exportaciones alemanas aumentaron más de lo previsto en septiembre y las exportaciones a Estados Unidos crecieron por primera vez tras cinco descensos intermensuales consecutivos, según mostraron el viernes datos oficiales.

Las exportaciones de la mayor economía europea aumentaron un 1,4% en septiembre respecto al mes anterior, según los datos de la oficina federal de estadística, superando la previsión de los analistas encuestados por Reuters, de un incremento del 0,5%.

Las importaciones aumentaron un 3,1% en términos desestacionalizados.

La balanza comercial exterior arrojó un superávit de 15.300 millones de euros (US$17.840 millones) en septiembre, frente a un superávit de 18.000 millones de euros en septiembre de 2024.

LAS EXPORTACIONES A EEUU Y LAS IMPORTACIONES CHINAS

Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 11,9% intermensual, tras cinco descensos consecutivos por los aranceles de Washington a las importaciones europeas.

Las exportaciones a los países de la UE aumentaron un 2,5% intermensual, mientras que las exportaciones a los países de fuera del bloque se mantuvieron sin cambios.

La mayor parte de las importaciones procedieron de China, que registró un aumento del 6,1% respecto al mes anterior.

La afluencia de importaciones ha cobrado fuerza desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a China, y los jefes de la industria, así como los gobiernos, quieren que la Unión Europea use sus poderes para proteger las empresas y empleos locales.

(Información de Linda Pasquini y Halilcan Soran; edición de Miranda Murray; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

