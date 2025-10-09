Las exportaciones alemanas caen inesperadamente en agosto por los aranceles de EEUU

Por María Martinez

9 oct (Reuters) -

Las exportaciones alemanas cayeron inesperadamente en agosto tras un fuerte descenso de la demanda estadounidense debido a los aranceles de Washington a las importaciones europeas, según mostraron el jueves datos oficiales.

Las exportaciones de la mayor economía europea cayeron un 0,5% en agosto respecto al mes anterior, según mostraron el jueves los datos de la Oficina Federal de Estadística, mientras que un sondeo de Reuters preveía un aumento del 0,3%.

Las exportaciones a Estados Unidos bajaron un 2,5% respecto a julio.

El Gobierno de Trump impuso un arancel de importación del 15% sobre la mayoría de los bienes procedentes de la UE en virtud de un acuerdo alcanzado con el bloque de 27 en julio que tenía como objetivo evitar una guerra comercial entre los dos pesos pesados económicos, que representan casi un tercio del comercio mundial.

Estados Unidos fue el mayor socio comercial bilateral de Alemania en 2024, con un comercio bilateral de bienes de 253.000 millones de euros (US$294.290 millones), y se espera que la economía alemana, orientada a la exportación, se vea gravemente afectada por los gravámenes.

Incluso con vientos en contra en Estados Unidos, las exportaciones alemanas a países no pertenecientes a la UE aumentaron un 2,2% en agosto. Las exportaciones a países de la UE cayeron un 2,5%

(Información adicional de Cian Muenster y Maria Rugamer; edición de Friederike Heine y Ludwig Burger; edición en español de María Bayarri Cárdenas)