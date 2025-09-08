Las exportaciones alemanas caen inesperadamente mientras aumenta la producción industrial

Por Maria Martinez

8 sep (Reuters) -

Las exportaciones alemanas cayeron inesperadamente en julio tras un fuerte descenso de la demanda estadounidense debido a los aranceles, mientras que la producción industrial aumentó, según mostraron datos el lunes.

Las exportaciones de la mayor economía europea cayeron un 0,6% en julio respecto al mes anterior, según los datos de la oficina federal de estadística. La previsión de Reuters era de un aumento del 0,1%.

Las exportaciones a Estados Unidos bajaron un 7,9% respecto a junio. Se prevé que la economía alemana, orientada a la exportación, se vea muy afectada por los aranceles estadounidenses a la importación. Estados Unidos fue el mayor socio comercial de Alemania en 2024, con un comercio bidireccional de bienes que ascendió a 253.000 millones de euros (US$297.000 millones).

Estados Unidos impuso un arancel del 15% a la mayoría de los productos de la Unión Europea en virtud de un acuerdo alcanzado con el bloque en julio para evitar una guerra comercial mayor entre los dos aliados, que representan casi un tercio del comercio mundial.

Las exportaciones a los países de la UE aumentaron un 2,5% intermensual, mientras que las mercancías a otros países de fuera de la UE disminuyeron un 4,5%, según los datos.

Por su parte, la producción industrial alemana aumentó un 1,3% en julio respecto al mes anterior, según los datos, mientras que los analistas consultados por Reuters habían previsto un aumento del 1,0%.

La comparación intertrimestral, menos volátil, mostró que la producción fue un 0,1% inferior en el periodo de mayo a julio que en los tres meses anteriores.

Tras la revisión de los resultados provisionales, la producción disminuyó un 0,1% en junio respecto a mayo, en lugar de un 1,9%.

La oficina de estadística atribuyó la revisión a las correcciones de una gran empresa del sector automovilístico y a los datos adicionales facilitados.

Por otra parte, los pedidos industriales alemanes cayeron inesperadamente por tercer mes consecutivo en julio, según los datos publicados el viernes, con un descenso del 2,9% mensual.

Las importaciones disminuyeron un 0,1% respecto a junio.

La balanza comercial exterior mostró un superávit de 14.700 millones de euros (US$17.230 millones) en julio, por debajo de los 15.400 millones de euros de junio y los 17.700 millones de julio de 2024.

(1 dólar = 0,8534 euros) (Información adicional de Daria Bogdanska y Paolo Laudani en Gdansk; edición de Friederike Heine y Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Paula Villalba)