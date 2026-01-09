Las exportaciones alemanas caen inesperadamente y la producción industrial sube

Por Maria Martinez

BERLÍN, 9 ene (Reuters) - Las exportaciones alemanas cayeron inesperadamente en noviembre, al descender los envíos a otros países de la Unión Europea y a Estados Unidos, mientras que la producción industrial aumentó pese a las expectativas de descenso, según los datos oficiales publicados el viernes.

Las exportaciones de la mayor economía europea cayeron un 2,5% en noviembre respecto al mes anterior, según la oficina federal de estadística.

Los analistas consultados por Reuters no esperaban cambios.

Las importaciones aumentaron un 0,8% en términos desestacionalizados y ajustados por calendario.

La balanza de comercio exterior arrojó un superávit de 13.100 millones de euros (15.260 millones de dólares) en noviembre de 2025, por debajo de los 17.200 millones de euros de octubre y los 20.000 millones de euros de noviembre de 2024.

CAEN LAS EXPORTACIONES A EEUU Y SUBEN LAS IMPORTACIONES DE CHINA

Las exportaciones a EEUU y a los países de la UE cayeron un 4,2% en el mes, mientras que las exportaciones a países de fuera del bloque disminuyeron un 0,2%.

En comparación con noviembre de 2024, las exportaciones estadounidenses bajaron un 22,9% ajustadas por calendario y estacionalidad.

Estados Unidos impuso un arancel de importación del 15% a la mayoría de los productos procedentes de la UE en virtud de un acuerdo alcanzado con el bloque de 27 naciones en julio.

Las importaciones procedentes de China aumentaron un 8,0% respecto al mes anterior.

La afluencia de importaciones ha cobrado impulso desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles a China.

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SUBE INESPERADAMENTE

La producción industrial alemana subió inesperadamente en noviembre, creciendo un 0,8% respecto a octubre, dijo también este viernes la oficina federal de estadística.

Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado una caída del 0,4%.

Los pedidos industriales alemanes aumentaron un 5,6% respecto al mes anterior en noviembre, impulsados por los pedidos a gran escala, según los datos publicados el jueves.

Franziska Palmas, economista jefe para Europa de Capital Economics, dijo que los datos confirmaban que las condiciones de la industria alemana mejoraron a finales del año pasado, pero no esperaba que ese repunte fuera a durar.

"Dados los importantes obstáculos estructurales a los que se enfrenta el sector, dudamos que éste sea el inicio de una recuperación sostenida y seguimos esperando que la producción industrial alemana disminuya a medio plazo", dijo Palmas.

(1 dólar = 0,8585 euros) (Información adicional de Anastasiia Kozlova, Emanuele Berro y Bernadette Hogg en Gdansk; edición de Miranda Murray y Tomasz Janowski; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)