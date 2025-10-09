Las exportaciones alemanas caen un 0,5% en agosto, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Las exportaciones alemanas cayeron un 0,5% en términos mensuales y desestacionalizados en agosto, por debajo de lo previsto, según dijo la oficina federal de Estadísticas el jueves.

* El dato de julio había mostrado una variación del -0,6%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3% en agosto.

* Por su parte, la cifra de importaciones cayó un 1,3%, tras un descenso del 0,1% en julio.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de importaciones bajaría un 0,5% en agosto.

* En conjunto, la balanza comercial mostró un superávit de 17.200 millones de euros, tras una cifra de 14.700 millones de euros en julio. En el mercado la previsión era de un superávit de 15.200 millones de euros.