Las exportaciones alemanas caen un 2,3% en enero, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Las exportaciones alemanas cayeron un 2,3% en términos mensuales y desestacionalizados en enero, por debajo de lo previsto, según dijo la oficina federal de Estadísticas el martes.

* El dato de diciembre había mostrado una variación del 4,0%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 2,0% en enero.

* Por su parte, la cifra de importaciones cayó un 5,9%, tras un aumento del 1,4% en diciembre.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de importaciones subiría un 0,2% en enero.

* En conjunto, la balanza comercial mostró un superávit de 21.200 millones de euros, tras una cifra de 17.100 millones de euros en diciembre. En el mercado la previsión era de un superávit de 15.700 millones de euros.