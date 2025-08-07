Las exportaciones alemanas suben un 0,8% en junio, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Las exportaciones alemanas subieron un 0,8% en términos mensuales y desestacionalizados en junio, por encima de lo previsto, según dijo la oficina federal de Estadísticas el jueves.

* El dato de mayo había mostrado una variación del -1,4%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,5% en junio.

* Por su parte, la cifra de importaciones subió un 4,2%, tras un descenso del 3,8% en mayo.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de importaciones subiría un 1,0% en junio.

* En conjunto, la balanza comercial mostró un superávit de 14.900 millones de euros, tras una cifra de 18.400 millones de euros en mayo. En el mercado la previsión era de un superávit de 17.300 millones de euros.