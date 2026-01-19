Las exportaciones brasileñas de soja caerían un 3% en 2026, dice Safras
SAO PAULO, 19 ene (Reuters) - Las exportaciones de soja de Brasil caerían un 3% en 2026 respecto al año pasado, dijo el lunes la consultora de agronegocios Safras & Mercado, estimando que los envíos ascenderán a 105 millones de toneladas métricas.
La trituración de soja en 2026 se estimó en 60 millones de toneladas, por encima de los 58,5 millones de toneladas del año pasado.
La oferta total de soja aumentará un 5% interanual, a 183,79 millones de toneladas, mientras que la demanda descenderá un 1%, a 168,42 millones de toneladas.
No se prevén importaciones en 2026, frente a las 969.000 toneladas de 2025.
Las existencias finales aumentarán un 241%, a 15,37 millones de toneladas, frente a 4,51 millones.
Rafael Silveira, analista de Safras, afirma que estas previsiones reflejan las expectativas de otra cosecha récord y un aumento de la trituración.
PRODUCTOS DERIVADOS
Se prevé que la producción de harina de soja de Brasil sea de 47,4 millones de toneladas en 2026, un 2% más, y que las exportaciones aumenten un 6%, a 24,7 millones de toneladas.
Silveira señaló unas existencias de harina de soja "confortables", que deberían "desencadenar un firme descenso de las primas".
La producción de aceite de soja crecerá un 3%, a 11,7 millones de toneladas, según Safras.
Las exportaciones de aceite de soja caerán un 19%, a 1,1 millones de toneladas, pero el consumo interno aumentará un 3% gracias al mayor uso de biodiésel, añadió la consultora.
CONTEXTO ADICIONAL
La semana pasada, Safras estimó la cosecha de soja de Brasil en 2025/26 en la cifra récord de 179,28 millones de toneladas, aumentando su previsión desde los 178,76 millones de toneladas anteriores. (Reporte de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)