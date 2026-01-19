Las exportaciones brasileñas de soja caerían un 3% en 2026, dice Safras

SAO PAULO, 19 ene (Reuters) - Las exportaciones de soja de Brasil caerían ⁠un 3% en ⁠2026 respecto al año pasado, dijo el lunes la consultora de agronegocios Safras & Mercado, estimando que los envíos ⁠ascenderán a ‌105 ​millones de toneladas métricas.

La trituración de soja en 2026 ​se estimó en 60 millones de toneladas, por encima ‌de los 58,5 millones de toneladas ‌del año pasado.

La oferta total ​de soja aumentará un 5% interanual, a 183,79 millones de toneladas, mientras que la demanda descenderá un 1%, a 168,42 millones de toneladas.

No se prevén importaciones en 2026, frente a las 969.000 toneladas de 2025.

Las existencias finales aumentarán un 241%, a 15,37 millones de toneladas, frente ⁠a 4,51 millones.

Rafael Silveira, analista de Safras, afirma que estas previsiones reflejan las ​expectativas de otra cosecha récord y un aumento de la trituración.

PRODUCTOS DERIVADOS

Se prevé que la producción de harina de soja de Brasil sea de 47,4 millones de toneladas en 2026, un 2% más, y que las exportaciones aumenten un 6%, a ⁠24,7 millones de toneladas.

Silveira señaló unas existencias de harina de ​soja "confortables", que deberían "desencadenar un firme descenso de las primas".

La producción de aceite de soja crecerá un 3%, a 11,7 millones de toneladas, según ‍Safras.

Las exportaciones de aceite de soja caerán un 19%, a 1,1 millones de toneladas, pero el consumo interno aumentará un 3% gracias al mayor uso de biodiésel, añadió la consultora.

CONTEXTO ADICIONAL

La semana pasada, Safras estimó ​la cosecha de soja de Brasil en 2025/26 en la cifra récord de 179,28 millones de toneladas, aumentando su previsión desde los 178,76 millones de toneladas ‍anteriores. (Reporte de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)