Las exportaciones chinas aceleraron al 8,3% su crecimiento en septiembre

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El valor de las exportaciones chinas ascendió en septiembre a US$328.570 millones (282.687 millones de euros), una cifra que representa un avance interanual del 8,3%, acelerándose así respecto del incremento del 4,4% en el mes de agosto, según se desprende de los datos publicados este lunes por la Administración General de Aduanas.

De su lado, las importaciones del gigante asiático aumentaron un 7,4% interanual, hasta los US$238.120 millones (204.867 millones de euros), después de haberse incrementado un 1,3% interanual el mes anterior.

En septiembre, las exportaciones a la UE sumaron US$48.024 millones (41.318 millones de euros), un 14% más que un año antes, mientras que las importaciones alcanzaron los US$25.171 millones (21.656 millones de euros), un 9,4% más.

Las ventas a Estados Unidos en el noveno mes del año se situaron en los US$34.308 millones (29.517 millones de euros) y las importaciones en los US$11.485 millones (9881 millones de euros), lo que implica retrocesos interanual del 27% y el 16%, respectivamente.

Asimismo, las exportaciones chinas hacia los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye Vietnam, Malasia o Singapur, sumaron US$53.661 millones (46.167 millones de euros), un 15,6% más, y las importaciones US$36.509 millones (31.411 millones de euros), un 0,9% menos.

DATOS ACUMULADOS

Los datos acumulados del Gobierno chino muestran que las exportaciones del país alcanzaron hasta septiembre un valor de US$2,77 billones (2,38 billones de euros), un 6,1% más que en el mismo periodo de 2024. Las importaciones sumaron US$1,9 billones (1,63 billones de euros), un 1,1% menos.

En el caso de la UE, las exportaciones chinas hasta septiembre fueron de US$417.043 millones (358.805 millones de euros), un 8,2% más, al tiempo que las importaciones bajaron un 3,2%, hasta los US$197.154 millones (169.622 millones de euros).

Asimismo, las ventas de China a EE.UU. en este periodo se redujeron a US$317.224 millones (272.925 millones de euros), un 16,9% menos, mientras que las importaciones retrocedieron un 11,6%, hasta los US$108.592 millones (93.428 millones de euros).

En contraste, las ventas de China a los países ASEAN en los nueve primeros meses de 2025 alcanzaron los US$487.592 millones (419.502 millones de euros), mientras que las importaciones sumaron US$289.193 millones (248.808 millones de euros), lo que representa una subida anual del 14,7% y un descenso del 0,4%, respectivamente.