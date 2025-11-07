Las exportaciones chinas caen 1,1% en octubre, por debajo de lo previsto

Las exportaciones de China cayeron 1,1% interanual en octubre, según datos oficiales publicados este viernes, debido al recrudecimiento de las tensiones comerciales con Estados Unidos antes de la reunión entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump que a finales de mes apaciguó la disputa.

La cifra representó la primera caída de los envíos desde febrero y no alcanzó la previsión de la agencia económica Bloomberg, que apuntaba a un aumento del 2,9%.

Las importaciones en el mismo mes aumentaron un 1,0%, según las aduanas chinas. La cifra también estuvo por debajo del 2,7% esperado.

China y Estados Unidos acordaron suavizar su guerra comercial la semana pasada, después de que Xi y Trump se reunieran en Corea del Sur.

Esto puso fin por el momento a meses de medidas de represalia entre las dos mayores potencias económicas y tecnológicas, ya que los líderes acordaron suspender una serie de medidas durante un año.

China también eliminó los aranceles adicionales sobre los productos agrícolas estadounidenses, incluida la soja, fundamentales para los agricultores del país norteamericano, que son una parte clave de la base de apoyo de Trump.

Las importaciones de China procedentes de Estados Unidos cayeron un 11,6% en octubre respecto al mes anterior, según las aduanas, mientras que sus exportaciones aumentaron un 1,8%.

Los exportadores chinos habían adelantado "sus operaciones comerciales para evitar los elevados aranceles de Estados Unidos", señaló en una nota Zhiwei Zhang, economista de Pinpoint Asset Management.

"Parece que el adelanto finalmente se desvaneció en octubre. Dado que la guerra comercial se ha suspendido por un año, es probable que las exportaciones se normalicen", añadió.

sam-mya/dan/arm/cjc