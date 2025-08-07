Las exportaciones chinas crecieron un 7,2% en julio, pero cayeron un 21,7% hacia EEUU

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las exportaciones de China sumaron en julio un valor de US$321.784 millones (277.058 millones de euros), una cifra que representa un avance interanual del 7,2%, por encima del 5,8% de junio y el mayor desde el 8,1% del pasado mes de abril, según los datos publicados este jueves por la Administración de Aduanas de China.

De su lado, las importaciones totales del gigante asiático aumentaron un 4,1% interanual, hasta US$223.539 millones (192.468 millones de euros), después del incremento del 1,1% el mes anterior.

Entre los principales socios comerciales del gigante asiático, las exportaciones chinas a la UE aumentaron en julio un 9,2% interanual, hasta US$50.000 millones (43.050 millones de euros), mientras que las importaciones disminuyeron un 1,6% respecto de julio de 2024, con un valor de US$24.545 millones (21.133 millones de euros).

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones chinas cayeron un 21,7% en julio, tras bajar un 16,1% en junio, un 34,5% en mayo y un 21% en abril, hasta US$35.827 millones (30.847 millones de euros), mientras que las importaciones procedentes de Estados Unidos cayeron un 18,9%, hasta US$12.089 millones (14.409 millones de euros), tras la caída interanual del 15% en junio.

En paralelo al hundimiento de los intercambios comerciales entre China y Estados Unidos, en el mes de julio las exportaciones chinas hacia los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluyendo Vietnam, Malasia y Singapur, sumaron US$54.626 millones (47.033 millones de euros), un 16,6% más que en julio del año anterior.

De su lado, las importaciones de China desde los países ASEAN retrocedieron un 5,8% interanual en el séptimo mes de 2025, hasta US$31.406 millones (27.041 millones de euros).

De este modo, en los siete primeros meses de 2025, las exportaciones chinas alcanzaron un volumen de US$2,13 billones (1,83 billones de euros), un 6,1% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que las importaciones sumaron US$1,44 billones (1,24 billones de euros), un 2,7% menos.

En el caso de la UE, las exportaciones chinas hasta julio sumaron US$317.418 millones (273.299 millones de euros), un 7% más, mientras que las importaciones bajaron un 5,2%, hasta US$149.190 millones (128.453 millones de euros).

De su lado, las ventas de China a EEUU en los primeros siete meses del año alcanzaron los US$337.224 millones (290.352 millones de euros), un 12,6% menos.

En el caso de las importaciones chinas desde EEUU, la cifra retrocedió hasta julio un 10,3%, con un total de US$251.372 millones (216.433 millones de euros).