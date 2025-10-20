Las exportaciones chinas de imanes de tierras raras caen un 6% en septiembre

PEKÍN, 20 oct (Reuters) -

Las exportaciones de China de imanes de tierras raras cayeron un 6,1% en septiembre con respecto a agosto, lo que pone fin a tres meses de ganancias antes de que el Gobierno ampliara en octubre los controles de las exportaciones de tierras raras dirigidas a usuarios de los sectores de defensa y semiconductores.

Los envíos del mayor proveedor mundial de imanes de tierras raras se situaron en 5774 toneladas métricas en septiembre, por debajo del máximo de siete meses de 6146 toneladas alcanzado en agosto, según mostraron el lunes los datos de la Administración General de Aduanas.

En comparación con el mismo mes del año anterior, las exportaciones aumentaron un 17,5%. El descenso mensual se produjo en un contexto de escrutinio más estricto de las solicitudes de licencias de exportación para las empresas chinas de imanes de tierras raras desde septiembre.

El Gobierno anunció el 9 de octubre, en el primer día hábil después de una semana de vacaciones por el Día Nacional, que aumentaría los controles de exportación de tierras raras antes de las conversaciones comerciales entre el presidente, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Estados Unidos ha impuesto una serie de restricciones a las exportaciones estadounidenses a China, así como aranceles a las importaciones chinas.

Por países, Alemania, Corea del Sur, Vietnam, Estados Unidos y México fueron los cinco principales destinos de exportación de imanes chinos de tierras raras por volumen el mes pasado.

China anunció controles a la exportación de varios elementos de tierras raras e imanes a principios de abril. Las exportaciones de imanes de tierras raras cayeron en abril y mayo, lo que provocó una escasez de suministros que obligó a los fabricantes de automóviles a reducir la producción.

Las exportaciones de imanes de tierras raras se recuperaron entre junio y agosto tras una serie de acuerdos comerciales alcanzados con la Unión Europea y Estados Unidos.

En los tres primeros trimestres de 2025, las exportaciones de imanes de tierras raras ascendieron a 39.817 toneladas, un 7,5% menos que en el mismo periodo de 2024.