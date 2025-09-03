Las exportaciones de Colombia caen un 4,1% en julio por el retroceso en la venta de combustibles

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las ventas externas de Colombia se situaron en US$4429 millones (3798 millones de euros) en julio, una cifra que supone una caída del 4,1% respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados este miércoles por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El resultado responde principalmente a la disminución del 25,6% en las exportaciones del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas. Esta división de productos participó con un 39,1% en el valor de la mercancía total. Además, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas representó un 28,2% en el valor total de las exportaciones, mientras que las manufacturas participaron con un 23,8% y el resto de sectores con un 8,9%. Solo en julio, se exportaron 13,9 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una disminución de 0,8% frente a julio del año anterior.