Las exportaciones de crudo de Arabia Saudita caen en julio a su nivel más bajo en cuatro meses

22 sep (Reuters) - Las exportaciones de crudo de Arabia Saudita alcanzaron en julio su nivel más bajo en cuatro meses, según datos de la Iniciativa Conjunta de Datos de Petróleo (JODI) publicados el lunes.

Las exportaciones del mayor exportador de petróleo del mundo cayeron a 5,994 millones de barriles por día (bpd), desde los 6,141 millones de bpd de junio, su nivel más bajo desde marzo de 2025.

La producción saudí en julio fue de 9,201 millones de bpd, por debajo de los 9,752 millones de bpd de junio.

El bombeo de crudo de las refinerías saudíes fue de 2,978 millones de bpd, un 10% más que los 2,703 millones de bpd de junio, según los datos, mientras que la quema directa de crudo disminuyó en 674.000 bpd, a 608.000 bpd.

Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP facilitan mensualmente las cifras de exportación a JODI, que las publica en su sitio web.

A principios de mes, ocho miembros de la OPEP+ acordaron seguir aumentando la producción petrolera en 137.000 bpd en octubre, una cifra muy inferior a los aumentos mensuales de unos 555.000 bpd de septiembre y agosto y de 411.000 bpd en julio y junio.

Los ocho miembros son Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Según la Agencia Internacional de la Energía, la oferta mundial de petróleo aumentará más rápidamente este año y podría producirse un superávit en 2026, a medida que los miembros de la OPEP+ aumenten su producción y crezca la oferta de fuera del grupo.

(Reporte de Anushree Mukherjee en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)