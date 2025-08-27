Las exportaciones de Nicaragua aumentaron un 12,5% hasta junio por el encarecimiento del café y el ganado

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las exportaciones de Nicaragua han alcanzado los 4441,1 millones de dólares (3825 millones de euros) en el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 12,5% respecto al mismo período del año anterior gracias al repunte de los precios internacionales del café y el ganado. En el Informe de Comercio Exterior II Trimestre 2025, elaborado por el Banco Central de Nicaragua, se especifica que la cifra se ha disparado principalmente por el incremento del 21,9% en las exportaciones de mercancías y del 0,5% en las de zona franca.

Así, las exportaciones agropecuarias experimentaron un aumento del 48,7% como consecuencia del encarecimiento del café en los mercados internacionales (42,7%) y del ganado en pie (37,8%). A estas mercancías se suman otras, como las mineras (31,5%) y las pesqueras (13%). Solo los productos manufactureros registraron un descenso del 0,2% hasta junio.

Respecto al segundo trimestre del ejercicio, el valor total de las exportaciones alcanzó los 2366,8 millones de dólares (2038 millones de euros), un 17% más respecto al mismo período del año anterior. Por otra parte, las importaciones sumaron 5588 millones de dólares (4814 millones de euros) hasta junio, lo que supone un crecimiento del 5,1% en comparación con el mismo período de 2024. El incremento responde al alza en la adquisición de bienes de capital (18,5%), bienes de consumo (9,1%) y bienes intermedios (6,5%), mientras que las compras de petróleo y derivados disminuyeron un 13,7%.