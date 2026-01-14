Las exportaciones de petróleo venezolano a China sufrirán un descenso tras el bloqueo de EEUU

Por Chen Aizhu

SINGAPUR, 14 ene (Reuters) -

Se espera que las importaciones de petróleo de China desde Venezuela se desplomen a partir de febrero, que menos petroleros logrado partir hacia el principal comprador de crudo de Caracas después de que ⁠Estados Unidos el control del país productor de la OPEP, dijeron ⁠operadores y analistas.

El número de petroleros que salen de Venezuela con destino a China ha caído bruscamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera en diciembre un bloqueo a los buques sancionados que transportan petróleo venezolano, parte de su campaña de presión sobre ⁠el presidente ‌venezolano, Nicolás Maduro, que culminó ​con una incursión militar estadounidense que lo capturó.

Tras su captura, Trump afirmó que Estados Unidos tiene el control del país, miembro fundador de la Organización de ​Países Exportadores de Petróleo, inst a las empresas estadounidenses a comenzar a invertir en el sector petrolero venezolano.

Sin embargo, Estados Unidos ha incautado cinco buques vinculados a ‌Venezuela tras anunciar el bloqueo, lo que ha llevado a los armadores a sus buques o regres a ‌aguas del país después de cargar para evitar el riesgo de ​incautación, creando una medida de control sobre los flujos de petróleo del país.

Alrededor de una dcena de petroleros cargados abandonaron Venezuela con sus transpondedores de localización apagados ante la incursión estadounidense del 3 de enero, pero la mayoría de ellos han regresado al país después de que el Gobierno interino de Caracas negociara con Washington un acuerdo de suministro de petróleo por valor de 50 millones de barriles.

Tres de esos petroleros han continuado navegando hacia Asia y se espera que lleguen a China hacia finales de febrero, dijo una persona implicada en el transporte del petróleo.

Los petroleros transportan unos 3 millones de barriles de fueloil y 2 millones de barriles de crudo pesado Merey, según la persona, que declinó dar su nombre debido a lo delicado del asunto.

Desde que comenzó el ⁠bloqueo en diciembre, 2,9 millones de barriles de crudo han salido de Venezuela con destino a Asia en tres buques que transportaban Merey y otros crudos venezolanos, dijo Richard Ro, analista de crudo para América ​de Kpler, en un correo electrónico. La compañía también estima que otros 2,6 millones de barriles de fueloil pasaron el bloqueo. PDVSA, la empresa estatal petrolera de Venezuela, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la salida o el regreso de los petroleros. Los 5 millones de barriles de fueloil y crudo que llegarán a China equivalen a unos 166.000 barriles diarios (bpd). Eso es menos que el promedio de 642.000 bpd de crudo y fueloil que Venezuela exportó a China en 2025, o un 75% del promedio total de exportaciones de 847.000 bpd el año pasado, según documentos internos de PDVSA.

CHINA SE ABASTECE

Sin embargo, China se aprovisionó de petróleo venezolano a finales del año pasado mientras millones de barriles siguen ⁠en tránsito, lo que significa que las refinerías chinas no tienen prisa por buscar un suministro alternativo.

Kpler estima que unos 43 millones de barriles de petróleo venezolano se ​dirigen hacia , mientras que el rastreador Vortexa 52 millones de barriles.

China recibió un récord de 660.000 bpd de crudo venezolano en noviembre, según datos de Vortexa, que se redujeron a unos 450.000 bpd en diciembre al llenarse los tanques.

Las empresas Trafigura y Vitol han comenzado a comercializar petróleo venezolano bajo el mandato de Estados Unidos, con destino a refinerías indias y a la empresa estatal china CNPC para su entrega ‍en marzo.

TETERAS

La caída de la oferta afectará probablemente a las refinerías chinas independientes, conocidas coloquialmente como teteras, que han sido los mayores compradores de crudo venezolano. Sin embargo, el suministro venezolano sólo representa alrededor del 4% del total de las importaciones chinas de crudo por vía marítima.

Algunos de los compradores teteras tienen pedidos para los cargamentos que llegarán en marzo y abril y que salieron de Venezuela antes del bloqueo de , y esperan con "gran incertidumbre" la disponibilidad de suministros en el futuro, dijo un alto comerciante chino que se ocupa de las ventas teteras.

Para el segundo trimestre, las teteras chinas podrían ​verse obligadas a buscar alternativas como el Cold Lake y el Access Western Blend de Canadá, ya que el esperado desvío de petróleo venezolano a EEUU podría empujar más suministros canadienses hacia Asia, dijeron los operadores.

Las teteras suelen procesar el petróleo venezolano, principalmente Merey y fueloil, para convertirlo en betún para pavimentación de carreteras. Durante los últimos años, los operadores han marcado el petróleo venezolano en China como suministros de Malasia o Brasil ‍para eludir las sanciones de Estados Unidos. (Información de Chen Aizhu y Marianna Parraga; edición de Florence Tan y Christian Schmollinger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)