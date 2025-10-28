Las exportaciones de trigo blando 2025/26 de la UE bajan un 21% al 26 de octubre

28 oct (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de LA NACION desde el inicio de la campaña 2025/26 en julio alcanzaron los 6,25 millones de toneladas métricas al 26 de octubre, frente a los 5,87 millones de la semana anterior, y un 21% menos que un año antes, mostraron el martes los datos de la Comisión Europea.

El desglose de los volúmenes de esta campaña muestra que Rumania sigue siendo el mayor exportador de trigo blando de la UE, con 2,55 millones de toneladas exportadas hasta la fecha, seguida de Francia, con 1,03 millones de toneladas, Lituania, con 841.878 toneladas, Alemania, con 584.543 toneladas, y Letonia, con 494.722 toneladas.

Sin embargo, la Comisión señaló que los datos de exportación de Francia no estaban completos desde principios del año natural 2024, mientras que los de Bulgaria e Irlanda no lo estaban desde principios de la campaña 2023/24.

La Comisión también está investigando la causa de los volúmenes de exportación inusualmente altos de trigo duro notificados por Rumania en 2025/26, dijo.

Las exportaciones de cebada de la UE ascendieron a 2,61 millones de toneladas, frente a los 2,53 millones de toneladas de la semana anterior, y aumentaron un 58% respecto al periodo correspondiente de 2024/25.

En cuanto a las importaciones, el volumen de maíz enviado a la UE en lo que va de campaña alcanzó los 5,00 millones de toneladas, 390.000 toneladas más que la semana anterior y un 27% menos que un año antes. (Reporte de Sybille de La Hamaide en París y Jerome Terroy y Nathan Vifflin en Gdansk. Editado en Español por Ricardo Figueroa)