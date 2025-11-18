Las exportaciones de trigo de la UE recuperan ritmo luego de retraso de datos franceses

18 nov (Reuters) - Las exportaciones de trigo blando de la UE, que se habían retrasado debido a la falta de datos franceses, igualan ahora el volumen del año pasado, mostraron el martes datos de la Comisión Europea.

Desde el inicio de la campaña 2025/26 en julio, las exportaciones de trigo blando de la UE habían alcanzado los 9,05 millones de toneladas métricas el 16 de noviembre, frente a los 9,09 millones del mismo periodo del año pasado.

Francia sigue siendo el mayor exportador de trigo blando de la UE en lo que va de campaña, con 3,03 millones de toneladas, seguida de Rumania, con 2,90 millones de toneladas, Lituania, con 1,10 millones de toneladas, Letonia, con 0,58 millones de toneladas, y Alemania, con 0,67 millones de toneladas.

Según la Comisión, los datos de exportación de Francia desde principios de 2024 son aún incompletos. Sin embargo, el hecho de que el volumen de exportación de trigo francés aumentara en casi 2 millones de toneladas en dos semanas sugería una recuperación.

Las exportaciones de cebada de la UE también se dispararon, con un total de 4,27 millones de toneladas frente a los 3,85 millones de toneladas de una semana antes y un aumento del 130% respecto al periodo correspondiente de 2024/25.

El volumen de maíz importado en la UE en lo que va de campaña alcanzó los 6,02 millones de toneladas, frente a los 5,60 millones de la semana anterior y un 23% menos que un año antes. (Reporte de Sybille de La Hamaide en París y Jerome Terroy y Clement Martinot en Gdansk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)