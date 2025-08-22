Las exportaciones de vino caen un 2,1% en el primer semestre, hasta 1444,7 millones

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las exportaciones españolas de vino se recortaron un 2,1% en el primer semestre del año, hasta alcanzar los 1444,7 millones de euros, mientras que cayeron un 2,4% en volumen, hasta los 9,97 millones de hectolitros, según los datos de la AEAT, analizados por la Interprofesional del Vino.

En concreto, los datos referidos a los 11 primeros meses de la campaña 2024/25, que corresponde de agosto de 2024 a junio de 2025 muestran una ligera caída en valor (-0,2%), hasta los 2694,7 millones de euros y un desplome del 5,7%, en términos de volumen, hasta los 17,5 millones de hectolitros.

Por productos, en estos 11 primeros meses de campaña, en términos de valor aumentaron los vinos de aguja (+19%), con DOP (+0,3%), de licor (+5,1%) y espumosos (+2,5%), mientras que en volumen lo hicieron los de aguja (+14%) y los de licor (+1,4%).

Por su parte, los vinos envasados, que incluyen los generosos, espumosos, de aguja, tranquilos y BiB, facturaron un 0,1% más, hasta los 2204,9 millones de euros, aunque redujeron sus exportaciones un 4,8% en volumen, hasta los 762,7 millones de litros.

Los vinos a granel perdieron un 6,5% en volumen, hasta los 9,9 millones de hectolitros, y un 1,6% en valor, hasta los 489,7 millones de euros.