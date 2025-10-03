Las exportaciones por vía marítima de diésel ruso caen en septiembre, según datos

Moscú, 3 oct (Reuters) - Las exportaciones rusas de diésel y gasoil cayeron un 20% en septiembre respecto a agosto, a 2,4 millones de toneladas métricas, debido a las interrupciones en las refinerías provocadas por los ataques de drones ucranianos, que frenaron la producción, según datos de fuentes del mercado y de LSEG.

Varias refinerías importantes fueron alcanzadas por drones en agosto y septiembre, entre ellas Kirishinefteorgsintez de Surgutneftegaz, Volgogrado de Lukoil y el grupo de refinerías en Samara de Rosneft.

El puerto ruso de Primorsk, en el Báltico, también suspendió los embarques en septiembre tras un ataque con drones.

Estas interrupciones provocaron un descenso de las exportaciones de diésel, según fuentes del mercado.

Ante la escasez de combustible en el mercado nacional, Rusia ha impuesto una prohibición parcial de las exportaciones de diésel, incluido el combustible marítimo y otros gasóleos, aunque los operadores no esperan un impacto significativo, señalando que Rusia ya tiene un arancel de exportación prohibitivo para quienes no producen diésel.

En septiembre, las exportaciones de diésel a través de Primorsk, la mayor salida de Rusia para los envíos de diésel ultra bajo en azufre (ULSD), cayeron un 30% intermensual, a 0,93 millones de toneladas, según datos de fuentes del mercado y cálculos de Reuters.

Los cargamentos de diésel y gasóleo de los puertos del mar Negro de Novorossiisk y Tuapse cayeron un 12% y un 17,5% respectivamente, a 0,683 millones de toneladas y 0,36 millones de toneladas.

Turquía siguió siendo el principal comprador de diésel y gasóleo ruso en septiembre, con un descenso de las importaciones del 3% a 1,08 millones de toneladas.

Los envíos de diésel desde puertos rusos a Brasil experimentaron un fuerte descenso, cayendo un 44% a 190.000 toneladas, mostraron los datos de transporte marítimo.

Varios petroleros con diésel que salían de puertos rusos aún no han declarado su destino, según datos de LSEG. (Reporte de Reuters en Moscú. Editado en Español por Ricardo Figueroa)