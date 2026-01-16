Las exportaciones rusas de cereales por vía marítima aumentaron un 4,4% en diciembre

MOSCÚ, 16 ene (Reuters) - Las exportaciones rusas de grano por vía marítima aumentaron un 4,4% interanual hasta alcanzar los 4,7 millones de toneladas métricas en diciembre, según datos de transporte marítimo de fuentes del sector publicados el viernes.

Las exportaciones por vía marítima representaron cerca del 90% del total de las exportaciones rusas de grano la pasada campaña.

Las exportaciones totales por vía marítima cayeron a casi 30 millones de toneladas en los seis primeros meses de la campaña, un 7,1% menos que en el mismo periodo de la campaña anterior, según los datos.

Las exportaciones a través de las terminales del mar Negro, la principal ruta de transporte marítimo de cereales, aumentaron un 0,6% a 3,9 millones de toneladas en diciembre.

Los envíos a través del mar Caspio, ruta que sirve principalmente a Irán, cayeron un 12,5% a 0,26 millones de toneladas.

Las exportaciones por las terminales del Báltico aumentaron casi un 80%, a 0,3 millones de toneladas.

El volumen de negocios de las terminales del Lejano Oriente aumentó un 57% a 0,2 millones de toneladas.

Las exportaciones rusas de cereales por vía marítima cayeron un 25,4% en la temporada 2024-2025, comprendida entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, hasta unos 46 millones de toneladas métricas, debido a la aplicación de cuotas de exportación en febrero y a la menor producción de las cosechas. (Reporte de Gleb Stolyarov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)