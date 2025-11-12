LA NACION

Las exportaciones rusas de granos por vía marítima caen 1,7% interanual en octubre, muestran datos

MOSCÚ, 12 nov (Reuters) - Las exportaciones marítimas rusas de cereales descendieron un 1,7% interanual a 6,2 millones de toneladas métricas en octubre, mostraron los datos de transporte facilitados a Reuters por fuentes del sector.

Las exportaciones marítimas totales han alcanzado los 19,2 millones de toneladas en lo que va de temporada, que comenzó el 1 de julio, lo que supone un descenso interanual del 15,6%, según los datos.

Las exportaciones a través de las terminales del mar Negro, que normalmente representan alrededor del 90% de todos los envíos marítimos de grano, cayeron un 3% a 5,6 millones de toneladas en octubre.

Los envíos a través del mar Caspio, una ruta que sirve principalmente a Irán, aumentaron un 60,3% a 0,3 millones de toneladas.

Las exportaciones por terminales del Báltico cayeron un 3,2% a 0,2 millones de toneladas en octubre. Las exportaciones por terminales de Extremo Oriente cayeron un 36,4% a 0,1 millones de toneladas. (Reporte de Gleb Stolyarov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

