Las exposiciones de la CHTF 2021 exhiben las principales soluciones con tecnología de punta

Ya se inaugur贸 la 23.a Exposici贸n de Tecnolog铆a de Punta de China (China Hi-Tech Fair, CHTF), con 16 谩reas de exhibici贸n de primer nivel, que se llevan a cabo tanto en Internet como en las instalaciones f铆sicas del Centro de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen. Las exposiciones abarcan 谩reas que van desde la tecnolog铆a de la informaci贸n y la protecci贸n del medio ambiente, hasta la industria aeroespacial y las ciudades inteligentes, lo cual abre una oportunidad incomparable para exhibir productos y servicios inspiradores que integran las nuevas demandas del mercado, la tecnolog铆a futura y las tendencias de desarrollo de la industria.

Exposici贸n sobre tecnolog铆a inform谩tica

La exposici贸n de TI es la feria de productos especializada m谩s grande de la CHTF, con un 谩rea en el sitio que abarca 30.000 metros cuadrados que destaca las tecnolog铆as, productos y servicios de TI de la pr贸xima generaci贸n. Este a帽o, participar谩n 436 expositores en el formato virtual de la exposici贸n de TI, entre ellos, numerosos gigantes nacionales y multinacionales como Ping An Technology, BOE Technology, Fujifilm y Seagate, que han organizado un total de 835 exposiciones.

Protecci贸n ambiental y energ铆a

Este a帽o, la Exposici贸n de Energ铆a y Protecci贸n Ambiental se enfocar谩 en lograr los dos objetivos en materia carbono de China, es decir, alcanzar el pico de carbono y la neutralidad en carbono y las aplicaciones relacionadas que pueden permitir el desarrollo y los estilos de vida ecol贸gicos.

Innovaci贸n en ciencia y tecnolog铆a de la construcci贸n

Una exposici贸n clave dada la centralidad de la infraestructura y la renovaci贸n urbana en el 14. o plan quinquenal, que comenz贸 este a帽o, cuyo foco abarca m茅todos de construcci贸n inteligentes y ecol贸gicos, materiales de construcci贸n ecol贸gicos y tecnolog铆as y productos de construcci贸n avanzados. Los principales expositores virtuales de este a帽o ser谩n China Construction Science & Technology Group y Shenzhen SEZ Construction Group.

Participaci贸n internacional

La Embajada de Brasil en China, la Agencia Brasile帽a de Promoci贸n del Comercio y las Inversiones y el gobierno del estado de Mato Grosso de Brasil se encargaron conjuntamente del pabell贸n brasile帽o, mientras que el Consulado General de Polonia en Guangzhou y la oficina de representaci贸n de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio en China se ocup贸 del pabell贸n polaco. El pabell贸n belga fue organizado por hub.brussels y Flanders Investment & Trade, en el marco del 50. o aniversario de las relaciones diplom谩ticas entre China y B茅lgica en 2021. El formato de exposici贸n virtual por Internet cont贸 con la participaci贸n de importantes empresas, emprendimientos de reciente creaci贸n y universidades de renombre de Rusia, Suiza y Hungr铆a.

