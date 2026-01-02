Las fábricas asiáticas cierran 2025 con mejor pie tras la recuperación de los pedidos

SINGAPUR, 2 ene (Reuters) - Las potencias industriales de Asia terminaron 2025 con mayor solidez, tras un repunte de la actividad en varias economías clave gracias al aumento de los pedidos de exportación, impulsado por el lanzamiento de nuevos productos y la fuerte demanda de inteligencia artificial.

Los índices de compras (PMI) publicados por S&P Global el viernes mostraron que la actividad fabril en las principales economías exportadoras de tecnología de Corea del Sur y Taiwán superó meses de descensos en diciembre, mientras que la mayoría de las del Sudeste Asiático mantuvieron un crecimiento vigoroso. Estos datos siguieron a los PMI de China publicados el martes, que también mostraron un inesperado cambio de tendencia en la actividad de las fábricas de la segunda economía mundial, favorecida por un aumento de los pedidos antes de las vacaciones.

Aunque es demasiado pronto para saber si los mayores exportadores asiáticos se están adaptando a los aranceles estadounidenses, el repunte de la demanda mundial había dado a algunos fabricantes motivos para el optimismo de cara al nuevo año.

"Las exportaciones de la mayoría de los países han aumentado en los últimos meses, y creemos que las perspectivas a corto plazo para los sectores manufactureros orientados a la exportación de Asia siguen siendo favorables", dijo Shivaan Tandon, economista para Asia de Capital Economics.

Señaló que la mayoría de las economías asiáticas deberían seguir beneficiándose del desplazamiento de la demanda estadounidense de China y de la fuerte demanda mundial de hardware relacionado con la inteligencia artificial.

El PMI de Taiwán subió a 50,9 en diciembre desde 48,8 en noviembre, superando la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción por primera vez en 10 meses.

"El sector manufacturero de Taiwán cerró 2025 en alza, con las empresas señalando nuevos aumentos de la producción y de los nuevos negocios en general, ante informes sobre unas condiciones de demanda más firmes", dijo Annabel Fiddes, directora asociada de Economía de S&P Global Market Intelligence. "Hubo indicios de que las empresas prevén que la recuperación continúe en 2026, con los fabricantes aumentando sus inventarios y expresando un mayor optimismo en torno a la producción futura."

Del mismo modo, el PMI de Corea del Sur subió a 50,1 desde 49,4, la primera lectura expansiva desde septiembre.

Ambas economías figuran entre los mayores fabricantes mundiales de semiconductores, que se han beneficiado enormemente del auge del mercado de la inteligencia artificial.

El PMI de Corea del Sur registró la mayor subida de los nuevos pedidos desde noviembre de 2024.

