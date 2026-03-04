Las fábricas chinas registran datos dispares mientras la guerra con Irán afecta las exportaciones

Por Joe Cash

PEKÍN, 4 mar (Reuters) -

Las grandes empresas estatales chinas tuvieron dificultades para obtener beneficios en febrero, lastradas por la débil demanda interna, mientras que las empresas del sector privado registraron una notable recuperación de las exportaciones, según mostraron el miércoles las encuestas oficiales y privadas sobre actividad económica.

El índice oficial de gestores de compras (PMI) cayó a 49,0 en febrero desde 49,3 en enero, su mínimo en cuatro meses, según la encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas. Se mantuvo por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción, y no alcanzó la previsión media de 49,1 en una encuesta de Reuters.

Por el contrario, elaborado por S&P Global, subió hasta 52,1 en febrero desde 50,3 anteriormente. Esto superó las previsiones de los analistas, que eran de 50,2, con un aumento del volumen de nuevos pedidos por noveno mes consecutivo y al ritmo más rápido desde diciembre de 2020.

"Creemos que tiene sentido hacer una media de ambos PMI para evaluar las condiciones de la industria. Sobre esta base, la lectura principal subió de 49,8 a un máximo de cinco meses de 50,5", dijo Zichun Huang, economista de Capital Economics especializado en China.

Las dos encuestas se basan en muestras diferentes. La Oficina Nacional de Estadísticas se centra más en las empresas estatales y las grandes y medianas empresas orientadas al mercado interno, mientras que la encuesta de RatingDog se centra en los productores de los alrededores de Shanghái y de las provincias del suroeste de China, según los analistas.

El PMI de RatingDog también es más sensible a la demanda externa.

EL CONFLICTO CON IRÁN PLANTEA UN NUEVO RIESGO PARA LA ECONOMÍA CHINA

Aunque el sector exportador chino logró capear la avalancha de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump y registró un superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares en 2025, ahora se enfrenta a los obstáculos que plantean las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. El cierre del estrecho de Ormuz, una ruta comercial fundamental en Oriente Medio, amenaza con perturbar las cadenas de suministro mundiales dominadas por China.

"Si la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz se prolongan durante tres o cuatro meses, o incluso más, será una pesadilla para todos los países, incluida China", dijo Xu Tianchen, economista de Economist Intelligence Unit.

"Ya hemos visto algunos casos de interrupciones en los envíos de contenedores y el cobro de primas de envío más elevadas", añadió.

Las fuertes exportaciones han ayudado a compensar la débil demanda interna desde el final de la pandemia, pero los crecientes riesgos para el comercio mundial, incluida la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses y las interrupciones en la cadena de suministro, pesan mucho sobre las perspectivas económicas de China

.

El subíndice oficial del PMI para los nuevos pedidos de exportación cayó a 45,0 en febrero desde 47,8 el mes anterior, su nivel más bajo en 10 meses, mientras que la encuesta RatingDog mostró que los nuevos pedidos de exportación aumentaron a su ritmo más rápido desde septiembre de 2020.

"Es probable que la guerra en Oriente Medio afecte a la economía mundial, incluida China, al menos durante el mes de marzo", dijo Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management.

"Si la actividad económica se ralentiza aún más en los próximos meses, espero que el Gobierno impulse moderadamente la inversión para mitigar la presión sobre la economía", añadió.

"Los mensajes de la Asamblea Popular Nacional arrojarán luz sobre las perspectivas de la política económica", dijo.

(Información de Joe Cash; edición de Jacqueline Wong; edición en español de Paula Villalba)