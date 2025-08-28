Las facciones palestinas entregan un nuevo cargamento de armas a Líbano como parte del plan de desarme

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las facciones palestinas han entregado este jueves un nuevo cargamento de armas al Ejército libanés como parte del plan de desarme aprobado el pasado mes de mayo entre el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil abú Rudeina, ha explicado que el armamento procede de los campamentos palestinos de Rashidie, Al Bas y Burj al Shamali, todos ellos ubicados al sur del río Litani, según ha recogido la agencia de noticias WAFA.

Las partes, que acordaron formar una comisión conjunta para supervisar el proceso, llevaron a cabo una primera entrega de armamento la pasada semana en el marco de los esfuerzos de Beirut por establecer el monopolio de las armas en manos del Estado.

El enviado especial estadounidense para Siria, Thomas Barrack, aseguró que el inicio del desarme de las facciones palestinas en los campamentos de refugiados de Líbano es "un paso histórico hacia la unidad y la estabilidad, que demuestra un verdadero compromiso con la paz y la cooperación".

Distintas facciones palestinas como Al Fatá, el partido del presidente Abbas, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) o el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), controlan los doce campamentos palestinos en territorio libanés, que en su mayoría operan fuera de la jurisdicción del Estado y que fueron establecidos como parte de la lucha armada contra Israel.

El inicio del desarme estaba inicialmente previsto para junio, si bien se pospuso por la falta de cooperación de ciertas facciones palestinas, fundamentalmente de Hamás, y debido al estallido del conflicto de 12 días entre Irán e Israel.

El Gobierno libanés también ha prometido desarmar al partido-milicia chií Hezbolá, si bien su secretario general, Naim Qasem, ha instado a tomar medidas para garantizar la protección del país y lamenta que la prioridad de Beirut sea el desarme y no "disuadir al agresor" israelí de perpetrar nuevos ataques o la retirada de las tropas israelíes de territorio libanés.