Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 14 dic (Reuters) - Habitantes de Gaza describieron cómo mendigaban pan, pagaban 50 veces más de lo habitual por una sola lata de legumbres y sacrificaban un burro para alimentar a una familia, porque los camiones de ayuda con alimentos no pueden llegar a la mayor parte del bombardeado territorio palestino.

Israel est√° bombardeando toda la Franja de Gaza en pos de su objetivo de destruir a Ham√°s, y el conflicto hace casi imposible que los convoyes de ayuda circulen y lleguen a la gente que pasa hambre.

La Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA) dijo el jueves que se estaban llevando a cabo distribuciones limitadas de ayuda en la zona de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, donde se calcula que vive actualmente casi la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza.

"En el resto de la Franja de Gaza la distribuci√≥n de ayuda se ha detenido en gran medida, debido a la intensidad de las hostilidades y a las restricciones a la circulaci√≥n por las principales carreteras", se√Īal√≥.

"¬ŅAyuda? ¬ŅQu√© ayuda? O√≠mos hablar de ella y no la vemos", dijo Abdel-Aziz Mohammad, de 55 a√Īos, desplazado de la Ciudad de Gaza y refugiado con su familia y otras tres, unas 30 personas en total, en casa de unos amigos que viven m√°s al sur.

"Antes tenía una casa grande, dos neveras llenas de comida, electricidad y agua mineral. Después de dos meses de guerra, estoy mendigando pan", dijo por teléfono. "Es una guerra de hambre. Ellos (Israel) nos obligaron a abandonar nuestros hogares, destruyeron nuestras casas y negocios y nos expulsaron al sur, donde podemos morir bajo sus bombas o morir de hambre".

El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, dijo el jueves que la gente hambrienta paraba sus camiones de ayuda para coger comida y comérsela enseguida.

En el norte de Gaza, que se llevó la peor parte de la ofensiva militar israelí durante la primera fase de la guerra, entre el 7 de octubre y el inicio del alto el fuego el 24 de noviembre, se han reanudado los intensos combates y apenas ha llegado ayuda desde que terminó la tregua el 1 de diciembre.

Youssef Fares, periodista de Jabaliya, en el norte, dijo que los productos de primera necesidad, como la harina, son ahora tan difíciles de encontrar que los precios han subido entre 50 y 100 veces en comparación con antes de la guerra.

"Esta ma√Īana he ido a buscar una barra de pan y no la he encontrado. Lo que queda en el mercado son caramelos para los ni√Īos y algunas latas de legumbres, cuyo precio se ha multiplicado por 50", escribi√≥ en un diario que publica en Facebook. "Vi a alguien que sacrific√≥ un burro para alimentar con √©l a cientos de miembros de su familia".

Todos los camiones de ayuda entran en Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, pero primero tienen que ser inspeccionados por Israel. Desde que comenzaron las entregas el 20 de octubre, los controles han tenido lugar en el paso fronterizo de Nitzana, entre Israel y Egipto, obligando a los camiones a hacer un giro de Rafah a Nitzana y viceversa, provocando cuellos de botella.

Funcionarios de la ONU dijeron que 152 camiones de ayuda entraron en Gaza el miércoles, en comparación con unos 100 el día anterior, pero son una fracción de lo que se necesita para hacer frente a la catástrofe humanitaria en Gaza.

(Reporte de Nidal al-Mughrabi en El Cairo, Emma Farge en Ginebra y Suleiman Al-Khalidi en Amm√°n; editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)