Las familias de los rehenes aseguran que Hamás entregará este lunes solo cuatro cadáveres

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha asegurado que el grupo palestino Hamás sólo entregará este lunes los restos de cuatro de los 28 rehenes fallecidos que aún tiene en su poder, lo que considera "una flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego.

"Esperamos que el Gobierno de Israel y los mediadores adopten medidas inmediatas para rectificar esta grave injusticia", ha afirmado esta organización en un comunicado en el que se han mostrado "impactados" y "consternados".

En este sentido, ha llamado a "no abandonar a ningún rehén" y ha deslizado la posibilidad de que "Hamás pague un precio por esta violación", sin especificar ninguna acción. Hamás sí ha liberado este lunes a los 20 rehenes que seguían con vida en la Franja de Gaza, en el marco de un canje que ha supuesto por la parte israelí la excarcelación de unos 2000 presos palestinos.