Las familias de rehenes celebran el acuerdo con Hamás y piden a Netanyahu que no se demore en aprobarlo

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

La principal organización de familiares de rehenes israelíes ha celebrado este miércoles la firma por parte de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de la primera fase del plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, y ha pedido a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que no se retrase en aprobarlo para evitar "graves consecuencias para los rehenes y los soldados".

"El Foro de Familias de Rehenes (y Desaparecidos) celebra la firma de este acuerdo, diseñado para traer a casa a todos los rehenes: los vivos para su rehabilitación con sus familias y los fallecidos para un entierro digno en su patria", ha afirmado en la red social X, donde ha señalado que, aun así, su "lucha no ha terminado y no terminará hasta que regrese el último rehén".

El grupo ha querido manifestar también "su profunda gratitud al presidente (estadounidense, Donald) Trump y a su equipo por el liderazgo y la determinación que llevaron a este avance histórico".

En este sentido, ha instado al Gobierno israelí a "reunirse de inmediato para aprobar el acuerdo", mientras que el primer ministro ha anunciado que convocará este jueves, 9 de octubre, a su Ejecutivo para la firma del mismo.

"Cualquier retraso podría tener graves consecuencias para los rehenes y los soldados", ha advertido, citando la presencia de "48 rehenes retenidos por Hamás".

"Nuestra obligación moral y nacional es traerlos a casa a todos, tanto a los vivos como a los fallecidos. Su regreso es esencial para la sanación y la recuperación de la sociedad israelí en su conjunto", ha alegado el foro.

"No descansaremos hasta que el último rehén regrese a casa", ha concluido.

Poco después de que se haya pronunciado esta organización, Donald Trump ha afirmado que los rehenes en manos de Hamás serán liberados "probablemente" el próximo lunes, 13 de octubre.

El plan de 20 puntos de Trump incluye la entrega de todos los rehenes vivos y muertos por parte de Hamás en las 72 horas después de que Israel acepte públicamente el acuerdo. A cambio, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua y más de 1700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluidos todas las mujeres y niños detenidos en este contexto. Asimismo, por cada rehén israelí cuyo cuerpo sea entregado, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos.