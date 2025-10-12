Las FDI matan a un "terrorista" de Hezbolá que trabajaba en la reconstrucción de infraestructura militar

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han acabado este sábado con la vida de un presunto militante del partido-milicia chií libanés Hezbolá en una localidad ubicada en el sur del país, alegando que trataba de "reconstruir infraestructura militar", lo que supondría un peligro para la población israelí.

"Ayer, en la zona de Qalwiyah, en el sur del Líbano, las FDI atacaron y abatieron a un terrorista de Hezbolá que intentaba restaurar su infraestructura militar en el sur del Líbano", ha indicado el Ejército israelí en un escueto anuncio compartido en su cuenta en la red social X, y que han acompañado de un vídeo en el que se muestra el momento exacto del ataque relatado.

Esta es la primera de las dos operaciones dirigidas contra Hezbolá, perpetradas por las Fuerzas Armadas israelíes a lo largo de la jornada de ayer (sábado) en el sur de Líbano.

En una acción paralela a la descrita anteriormente, las FDI han atacado y destruido "una herramienta de ingeniería que se utilizaba para actividades similares -- para "restaurar la infraestructura terrorista en todo Líbano"-- en la zona de Bleida, también en el sur.

Según han informado las FDI, Hezbolá ha seguido realizando esfuerzos para restaurar su infraestructura militar en diversas regiones del Líbano. Estas actividades han sido calificadas como una amenaza directa tanto para la seguridad de Israel como para la de la población libanesa, a la que -según el comunicado- el grupo armado continúa utilizando como escudos humanos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han señalado que los intentos de reconstrucción de infraestructura terrorista por parte de Hezbolá constituyen una violación de los entendimientos alcanzados entre Israel y el Líbano, cuyo propósito no es otro que evitar una escalada en la región.

La situación en el sur del Líbano ha permanecido tensa en los últimos meses, con repetidos incidentes que han elevado la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán.

La víspera, el Ejército israelí había informado ya de que otra instalación supuestamente utilizada por el partido-milicia para almacenar "herramientas de ingeniería" había sido atacada en el sur del Líbano.

Estos hechos se producen coincidiendo con el primer día del alto el fuego entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel; una jornada en la que se han llevado a cabo más de 5000 operaciones de recuperación de cuerpos y restauración de infraestructuras en medio de una enorme devastación que afecta al 90% de la infraestructura civil, incluida la destrucción de 300.000 viviendas y el desplazamiento forzado de dos millones de personas por los ataques israelíes, según estimaciones del Ministerio de Salud del movimiento islamista.

Los ataques de Israel contra Líbano son habituales a pesar del alto el fuego alcanzado por ambas partes en 2023.

Las autoridades hebreas argumentan que actúan contra Hezbolá y que, por tanto, no contravienen el acuerdo, aunque tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones.