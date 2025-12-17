Las ferias del libro españolas bajan en ventas y asistencia en 2025, con US$15.000.000 recaudados y 3.000.000 de personas

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las ferias del libro españolas bajan en ventas y asistencia en 2025, con 15,3 millones de euros facturados, frente a los 19,47 del año anterior, y con casi tres millones de personas que han acudido a alguna de ellas, frente a los más de 3,3 millones de visitantes que tuvieron en 2024, según ha dado a conocer este miércoles la Red Estatal de Ferias del Libro.

A partir de los datos proporcionados por 33 de sus ferias, se estima que en 2025 se han acercado a sus espacios cerca de 3 millones de personas y, de ellas, 128.100 han participado activamente de alguno de los 3.869 eventos culturales programados en las ferias.

Los datos, según la institución, no son uniformes porque no todas las ferias tienen los recursos para medir todos los parámetros, pero sí confirman que los casi 3.000 expositores que han participado en estas ferias han facturado 15,3 millones de euros.

"Las cifras de ventas demuestran lo mucho que el mundo del libro se juega en nuestras ferias. Pero, más allá de la suma de facturaciones, las ferias se consolidan como festivales que contribuyen poderosamente a la vida cultural de sus ciudades y como espacios de encuentro, son ese lugar donde te acercas al autor que te lleva la contraria, donde personas con diferentes gustos e intereses conviven y se relacionan", ha asegurado la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe.

Pese al ligero descenso respecto a 2024, la Red Estatal de Ferias del Libro considera que 2025 las convierte "en el motor imprescindible de la cadena del libro".

En la Red, abierta de forma permanente, participan las ferias del libro de A Coruña, Albacete, Almería, Badajoz, Burgos, Cádiz, Castro-Urdiales (Literal), Córdoba, Ferrol, Foz, Gijón, Granada, Huelva, Jaén, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lugo, Madrid, Málaga, Monforte de Lemos, Murcia, O Porriño, Ourense, Oviedo (Libroviedo), Palencia, Ponteareas, Redondela, Rianxo, Santander (Felisa), Santiago de Compostela, Sevilla, Soria (Expoesía), Teruel, Torrelavega (Libreando), Valencia, Valladolid, Vigo, Viveiro y Zaragoza.