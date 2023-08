Hong kong--(business wire)--ago. 11, 2023--

Organizada por el Consejo de Desarrollo del Comercio de Hong Kong (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), la feria «Hong Kong Watch & Clock», paralelamente a «Salon de TE», se celebrará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong (HKCEC) del 5 al 9 de septiembre de 2023. Las ferias volverán a realizarse con el modelo híbrido EXHIBITION+, complementado por «Click2Match», una plataforma en línea inteligente de concertación de negocios que estará activa del 29 de agosto al 16 de septiembre, funcionando como una plataforma cómoda y eficiente para que los comerciantes se conecten.

Feria Hong Kong Watch & Clock

Pageant of Eternity expone en la feria «Watch & Clock» una variedad de relojes de alta gama. Otras categorías en exposición son «Relojes completos», «Relojes de pared», «Maquinaria y equipamiento", «Relojes inteligentes OEM», «Embalaje y expositores», «Piezas, componentes y accesorios» y «Servicios comerciales».

Salon de te

En «Salon de TE» se reúnen marcas de relojería de renombre y colecciones de diseñadores en cinco zonas temáticas. La más destacada es World Brand Piazza, en la que se expondrán ediciones limitadas y relojes excepcionales de numerosas marcas internacionales de prestigio. Chic & Trendy presenta a los creadores de tendencias y las marcas de relojes de moda, como Arbutus (EE. UU.), Obaku (Dinamarca), Charles Jourdan (Francia), JULIUS (Corea), Infantry (Japón) y ROMAGO (Suiza). Craft Treasure expone relojes mecánicos y artesanía de relojes con joyas de marcas como CIGA design (China continental), Memorigin (Hong Kong), SAGA (EE. UU.) y Peacock Watch (China continental), etc. Renaissance Moment presenta marcas de relojes clásicos y elegantes originarios de Europa, como Coinwatch (Suiza), NOVE (Suiza), Pierre Lannier (Francia) y Gagà MILANO (Italia). Entre ellas, se espera que el Pabellón dedicado a la relojería independiente de Suiza cuente con 8 destacadas marcas de relojes fabricados en ese país. Wearable Tech expone una serie de relojes inteligentes con la última tecnología, como Microwear (China continental), DTNO.1 (China continental), DO (China continental), King-Wear (China continental) y MYZI (China continental), etc.

Este año, las ferias se centrarán en el tema «Guo Chao» y se invitará a una serie de grandes relojeros de China continental a presentar una variedad de relojes diseñados con la exquisita artesanía y tradición chinas.

«Salon de TE» está abierto a visitantes mayores de 12 años de forma gratuita los dos últimos días (8 y 9 de septiembre). Se organizarán eventos fascinantes ideales para establecer contactos, desfiles de relojes y sorteos. También se pondrán a la venta algunos artículos seleccionados.

CONTACT: Consultas de la prensa:

Doris Cheng

Tel.: (852) 22404606

Correo electrónico: doris.py.cheng@hktdc.org

