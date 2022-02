Las FFAA de Guinea Bissau amenazan con destituciones si no se actúa contra los responsables del fallido golpe

El jefe de las Fuerzas Armadas de Guinea Bissau, el general Biagu√© Na Ntan, ha amenazado este viernes al Ej√©rcito con destituir a quienes no act√ļen con decisi√≥n contra los responsables del fallido golpe de Estado del 1 de febrero, despu√©s de la "verg√ľenza" que signific√≥ que los militares no hicieran "nada".

"Vengo para daros nuevas directivas de actuación como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, no he venido aquí para hacer política, vine para dar órdenes que deben ser aplicadas obligatoriamente, quien no las cumpla, será sustituido", ha advertido Ntan visiblemente irritado en su visita a un cuartel en Bissau.

"Quiero saber por qué las personas que juraron la bandera de Guinea Bissau, personas que reclutamos, a las que dimos en el uniforme militar, tomaron las armas para atacar al presidente, al primer ministro y a los miembros del Gobierno, mientras nadie hacía nada", ha protestado.

Ntan ha calificado de "verg√ľenza" que los militares "no hayan hecho nada, no hayan perseguido" a los responsables de esa fallida asonada militar que ha dejado por el momento una decena de muertos y al menos tres detenidos, todos ellos antiguos miembros del Ej√©rcito, a los que se acusa de anteriores intentos golpistas.

"Busquen y detengan", ha remarcado Ntan, quien ha lamentado que "ning√ļn cuartel" del Ej√©rcito saliera en defensa de las autoridades durante las "cinco horas" que dur√≥ el intento de los golpistas. "Todav√≠a peor, han pasado 17 d√≠as y esa gente todav√≠a no ha sido detenida", ha incidido.

Ante la plana mayor de todos los comandantes de las unidades de las Fuerzas Armadas, Ntan ha enfatizado que la defensa de Guinea Bissau y la Constituci√≥n est√° por encima de los privilegios de ning√ļn grupo √©tnico dentro de las Fuerzas Armadas, informa la agencia de noticias Lusa.

Estas duras palabras de Ntan contrastan con las del primer ministro, Nuno Gomes Nabiam, quien un día antes no solo alabó el coraje mostrado por las Fuerzas Armadas aquel día, sino que además enfatizó la "total confianza" del Gobierno en ellas.

A su vez, descartó que el fallido golpe de Estado hubiera sido maquinado dentro del seno de las Fuerzas Armadas, responsabilizando a un "grupo de individuos" que en anteriores ocasiones han vinculado con el narcotráfico.

"Las relaciones entre las instituciones del país están en su punto más alto y confiamos en las fuerzas de defensa y seguridad. Fueron muy valientes porque no sabíamos quiénes estaban detrás de esa misión. Vinieron, solucionaron los problemas", dijo el primer ministro en una entrevista para Lusa.