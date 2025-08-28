Las fintech brasileñas se clasificarán como instituciones financieras: ministro
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 28 ago (Reuters) - El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, dijo el jueves que el servicio federal de ingresos comenzará a clasificar a las empresas fintech locales como instituciones financieras.
La medida les obligará a dar a la Agencia Tributaria las mismas explicaciones sobre las transacciones financieras que los grandes bancos, "especialmente sobre aquellas que son completamente inusuales", dijo Haddad a la prensa en Brasilia.
Sus declaraciones se produjeron después de que las autoridades brasileñas llevaran a cabo redadas contra tramas multimillonarias de blanqueo de dinero y fraude vinculadas al crimen organizado en el sector de los combustibles que supuestamente incluían fondos movidos a través de fintechs. (Reportaje de Bernardo Caram; Redacción de Isabel Teles. Editado en español por Juana Casas)
Otras noticias de Brasil
- 1
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 2
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley
- 3
La banda del Millón: la caída de Jairo La L, cantante de trap y futbolista que fue atrapado cuando robaba en Martínez
- 4
Messi confirmó que el de Venezuela será el último partido oficial en la Argentina con la Selección