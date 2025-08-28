Las fintech brasileñas se clasificarán como instituciones financieras: ministro

SAO PAULO, 28 ago (Reuters) - El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, dijo el jueves que el servicio federal de ingresos comenzará a clasificar a las empresas fintech locales como instituciones financieras.

La medida les obligará a dar a la Agencia Tributaria las mismas explicaciones sobre las transacciones financieras que los grandes bancos, "especialmente sobre aquellas que son completamente inusuales", dijo Haddad a la prensa en Brasilia.

Sus declaraciones se produjeron después de que las autoridades brasileñas llevaran a cabo redadas contra tramas multimillonarias de blanqueo de dinero y fraude vinculadas al crimen organizado en el sector de los combustibles que supuestamente incluían fondos movidos a través de fintechs. (Reportaje de Bernardo Caram; Redacción de Isabel Teles. Editado en español por Juana Casas)