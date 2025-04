Las frases del papa Francisco

El papa Francisco solía usar un lenguaje simple y directo para mandar sus mensajes a los católicos y al mundo.

Estas son algunas de sus frases más recordadas durante sus años de pontificado.

Pobreza

"¡Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres!".

(16 de marzo de 2013, tres días después de su elección)

Homosexualidad

"Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo?".

(29 de julio de 2013, en el avión, de vuelta de Brasil)

Mujeres

"Las mujeres teólogas en la Iglesia son como las fresas en la torta, se necesitan más (...), ofrecen nuevos aportes a la reflexión teológica".

(5 de diciembre de 2014 ante mujeres teólogas)

Oración soporífera

"Yo también, cuando rezo, a veces me quedo dormido".

(31 de octubre de 2017 durante una entrevista en televisión)

Amazonía

"El grito de los pobres, junto con el de la tierra, nos llegó desde el Amazonas. Después de estas tres semanas no podemos fingir que no lo hemos escuchado".

(27 de octubre de 2019 durante el Sínodo sobre la Amazonía, en el Vaticano)

Coprofilia de los medios de comunicación

"Creo que los medios deben ser muy claros, muy transparentes, y, sin intención de ofender, no caer en la enfermedad de la coprofilia, que es querer cubrir siempre escándalos y cosas desagradables, incluso aunque sean verdaderas".

(7 de diciembre de 2016 durante una entrevista - La coprofilia designa la atracción por las materias fecales)

Misa sin celular

"A mí, me da tanta tristeza cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo tantos teléfonos móviles alzados. No solo de fieles, sino también de sacerdotes e incluso obispos. ¡Por favor! La misa no es un espectáculo".

(Audiencia del 8 de noviembre de 2017 en la plaza de San Pedro)

"Enfermedades" de la curia

El papa presentó una lista de quince "enfermedades" que amenazan a los prelados de la curia (los órganos de gobierno de la Iglesia), como el "Alzheimer espiritual", "la petrificación mental y espiritual", "el corazón de piedra", el "exceso de planificación y funcionalismo", la "rivalidad y vanagloria", la "esquizofrenia existencial", la patología de los "chismes" y la "cizaña", la de la "indiferencia hacia los demás" y la de la "cara fúnebre".

(22 de diciembre de 2014 en su mensaje de Navidad a la curia)

Vieja Europa

"Desde muchas partes, se recibe una impresión general de cansancio y de envejecimiento, de una Europa anciana que ya no es fértil ni vivaz".

(25 de noviembre de 2014 ante los eurodiputados en Estrasburgo, Francia)

Tentaciones

Refiriéndose al "cuarentenazo", el término argentino para hablar de la crisis de los que cumplen 40 años, el papa admitió: "Tenemos malas tentaciones en esos momentos, tentaciones que nunca hubiéramos pensado tener antes". "No hay que avergonzarse, pero hay que erradicarlas enseguida", afirmó.

(17 de febrero de 2018 durante un encuentro con el clero)

Como conejos

"Algunos creen, perdonen la expresión, que para ser bueno y católico, tenemos que ser como conejos".

(19 de enero de 2015 en el avión que lo llevaba a Roma desde Filipinas)

Puñetazo

"Si habla mal de mi mamá puede esperarse un puñetazo (...) No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás. No se puede uno burlar de la fe".

(15 de enero de 2015, al ser preguntado sobre la libertad de expresión de los dibujantes, en el avión que lo transportaba a Manila, días después del ataque yihadista contra la redacción del semanario satírico 'Charlie Hebdo' en París)

Sicario

"¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema? No se puede. No es justo eliminar una vida humana, por pequeña que sea, para resolver un problema. Es como contratar a un sicario para resolver un problema", recalcó durante una homilía dedicada al mandamiento "No matarás", en la que aludió al aborto.

(10 de octubre de 2018 en la plaza de San Pedro del Vaticano)

Eugenesia de guante blanco

"En el siglo pasado, todo el mundo se escandalizó por lo que hacían los nazis para preservar la pureza de la raza. Hoy, hacemos lo mismo con guante blanco", declaró el papa al hablar del aborto en caso de malformación del feto.

(16 de junio de 2018, al recibir en el Vaticano a representantes de asociaciones familiares)

Tinder

"Los jóvenes tienen ese afán de conocerse y eso es muy bueno", respondió Francisco a una joven hispanohablante en un documental, en el que le preguntaba sobre la aplicación de contactos Tinder, que el pontífice parecía descubrir.

bur/jvb/pc/hgs