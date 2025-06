Las frases destacadas de Bolsonaro en el juicio por golpismo

De la derrota contra Lula a las acusaciones sobre un presunto plan golpista, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro aprovechó su interrogatorio este martes ante la corte suprema para defenderse de las denuncias y reivindicar su gobierno entre 2019 y 2022.

- Perder una elección -

"Perder una elección es un vacío que usted ni imagina", dijo al juez el exmandatario de extrema derecha sobre los meses posteriores a su derrota contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

- El presunto intento golpista -

"Nunca se habló de golpe, golpe es una cosa abominable", aseguró Bolsonaro, acusado por la fiscalía de haber buscado sin éxito el apoyo de las fuerzas armadas para impedir la asunción de Lula.

- Dentro de las "cuatro líneas" -

"No me vieron en ningún momento actuando contra la Constitución, jugué siempre dentro de las cuatro líneas", afirmó el expresidente, con un ejemplar de la Constitución sobre la mesa.

- La asunción de Lula -

"No me iba a someter a la mayor silbatina de la historia de Brasil", comentó sobre su decisión de ausentarse de la toma de posesión de Lula y no pasarle la banda presidencial para el cambio de mando.

- El 8 de enero de 2023 -

"Eso no es golpe, no se halló ni un arma de fuego entre esas personas", sostuvo acerca del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas asaltaron las sedes de la corte suprema, el palacio presidencial y el Congreso en Brasilia días después de la asunción de Lula.

- Moraes 2026 -

Bolsonaro se permitió bromear con el juez Alexandre de Moraes, a quien ha llamado "dictador" en el pasado. "Me gustaría invitarlo a ser mi vice en 2026", dijo el expresidente, inhabilitado para competir en elecciones. "Declino" la propuesta, le respondió Moraes.

- Dios y la justicia -

"Que el Señor ilumine a todos ustedes (...) por el bien de nuestro país", dijo a los jueces de la corte que deberán votar sobre su culpabilidad o inocencia.

ffb/app/val