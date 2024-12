Las fuerzas armadas de EEUU valoran la diversidad religiosa. ¿Cambiaría algo con Hegseth al mando?

Fue un evento histórico: en una capilla en Fort Liberty, Carolina del Norte, la teniente segunda Khady Ndiaye de pie, orgullosa, usando un hiyab, se convertía en la primera mujer musulmana comisionada por el Ejército de Estados Unidos como candidata a capellán.

Presidiendo la ceremonia en junio estaba el mayor general Bill Green, jefe de capellanes del Ejército. Él dijo que los capellanes sirven a más de 200 grupos religiosos, “mientras cuidan de toda la familia del Ejército... independientemente de sus creencias personales”.

Ese ethos, un compromiso con la diversidad religiosa en un Ejército con 1,3 millones de tropas en activo, podría tensarse si Pete Hegseth, el nominado por el presidente electo Donald Trump para secretario de Defensa, es confirmado como el próximo líder del Pentágono.

Hegseth a veces transmite su perspectiva cristiana conservadora en términos militaristas, ha justificado las Cruzadas medievales que enfrentaron a cristianos contra musulmanes, y evoca el espectro de islamistas que buscan imponer su fe a los no musulmanes. Ha denunciado las iniciativas militares para fomentar la diversidad, la equidad y la inclusión, que incluyen la religión entre otras categorías.

El Ejército de hoy “es una de las instituciones más diversas de la sociedad estadounidense, racial, étnica y especialmente religiosamente”, dijo Ronit Stahl, autor de “Enlisting Faith: How the Military Chaplaincy Shaped Religion and State in Modern America” (Alistando la fe: Cómo la capellanía militar dio forma a la religión y al estado en el EEUU moderno).

“En general, el Ejército fue un motor de inclusión religiosa y realmente pensó en cómo manejar el pluralismo religioso, pero no fue un proceso suave o fácil”, dijo Stahl, profesor de historia en la Universidad de California en Berkeley. “Tener un secretario de Defensa que promulga una visión del mundo u opera dentro de una visión del mundo donde no solo el cristianismo, sino una cierta vertiente del cristianismo, es la religión correcta, potencialmente cambia el tono de lo que un ethos de pluralismo religioso parece en el Ejército”.

La capellanía militar ha evolucionado a medida que Estados Unidos se ha diversificado. Originalmente funcionó con capellanes protestantes y católicos tradicionales, expandiéndose durante la Primera Guerra Mundial para incluir grupos como judíos y mormones.

Las últimas décadas han visto a los primeros capellanes musulmanes, hindúes y budistas del Ejército. La institución también ha hecho adaptaciones como permitir a los sijs mantener sus turbantes y barbas religiosamente mandados.

Hoy, aproximadamente el 70% de los militares en activo se identifican como cristianos, incluyendo alrededor del 20% católicos y casi la mitad protestantes u otros cristianos, según un informe del Congreso de 2019. Alrededor de un cuarto de las tropas se listaron como “otros/no clasificados/desconocidos”, con pequeños porcentajes de ateos/agnósticos, judíos, musulmanes y adherentes de religiones orientales.

El Departamento de Defensa no pudo confirmar inmediatamente las cifras. Pero coinciden aproximadamente con la demografía religiosa de los estadounidenses en general.

Hoy, el sitio web de carreras y empleos de la Armada describe su capellanía como “un programa multiconfesional: ministros, sacerdotes, imanes, rabinos y más”.

La misión para sus capellanes: “Observar las doctrinas distintas de su fe mientras honra otras denominaciones y asegurando el derecho de otros a observar las suyas”.

El rabino Scott Klein, capellán del Ejército dentro de la 82ª División Aerotransportada y rabino de la guarnición en Fort Liberty, dijo que la institución “ha hecho avances significativos en fomentar un ambiente interreligioso”.

“Un área donde pienso que podemos seguir mejorando es en la educación y capacitación”, dijo por correo electrónico. “Proporcionar más oportunidades para que los miembros del servicio aprendan sobre diferentes tradiciones religiosas ayudaría a derribar más barreras y conceptos erróneos”.

La Marina informa que tiene 874 capellanes. La mayoría tienen varias afiliaciones protestantes, incluyendo 101 bautistas del sur. También incluyen 46 católicos, 18 santos de los últimos días, 12 judíos, 9 ortodoxos orientales, 4 musulmanes y 1 budista. Las estadísticas de otras ramas no estaban disponibles al momento.

La nominación de Hegseth requiere confirmación del Senado, donde enfrenta un escrutinio cada vez mayor sobre otras controversias. Está sujeto a múltiples acusaciones que han surgido en los medios sobre intoxicación por alcohol en eventos de trabajo, conducta sexual indebida y posible mala gestión financiera. Fue señalado como una posible “amenaza interna” por un compañero de servicio en 2021.

Hegseth, ahora presentador de Fox News y autor, es un veterano de la Guardia Nacional, con despliegues en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo.

Ha escrito sobre Estados Unidos como una nación judeocristiana, retratando a los fundadores como cristianos a pesar de lo que los historiadores dicen que eran de diversas visiones religiosas. Dijo que los estadounidenses de cualquier religión son bienvenidos en una “cruzada justa por la libertad humana”, aunque a menudo fusiona la identidad cristiana y estadounidense. “Nosotros los cristianos, junto con nuestros amigos judíos y su notable Ejército en Israel, necesitamos tomar la espada del estadounidismo indiscutible y defendernos”, escribió en su libro de 2020, “American Crusade”.

Mikey Weinstein, presidente de la Fundación de Libertad Religiosa Militar, dijo que Hegseth “promueve el concepto de dominio y supremacía cristiana fundamentalista”.

Weinstein, un veterano de la Fuerza Aérea, dijo que el personal militar tiene derecho a practicar y proclamar su fe, pero dentro de las restricciones constitucionales sobre el “tiempo, lugar y manera” de tales expresiones.

“Nacionalistas cristianos como Hegseth creen que no hay límites en cuándo pueden desplegar su fe”, dijo Weinstein.

Pero otros veteranos están apoyando a Hegseth, incluido Damon Friedman, un veterano retirado de 20 años de la Marina y la Fuerza Aérea que ahora lidera SOF Missions, un programa con sede en Florida que tiene como objetivo reducir los suicidios de veteranos.

Friedman, quien sirvió en Irak y Afganistán, dijo que comparte la fe cristiana de Hegseth. Eso no interfirió con su deber de liderar tropas independientemente de su religión, dijo.

“Vivimos en un país libre. Tenemos guerreros de todas las fes”, dijo Friedman, un teniente coronel retirado.

Él está a favor del objetivo de Hegseth de retroceder en las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, que según él, están haciendo que el Ejército se enfoque en las diversas identidades de los miembros en lugar de en la solidaridad de ser una “máquina de guerra”.

“Solo necesitamos volver a ser verdes”, dijo, refiriéndose al color principal del uniforme.

El senador Bill Hagerty, republicano de Tennessee, está de acuerdo.

“Necesitamos volver al negocio, y creo que Pete es la persona indicada para hacerlo”, dijo Hagerty recientemente en “This Week with George Stephanopoulos” de la cadena ABC.

Algunas preocupaciones sobre Hegseth se centran en sus puntos de vista hacia el islam y las motivaciones religiosas que cita para apoyar a Israel.

Ha hablado con entusiasmo sobre la posibilidad de un templo judío restaurado en su sitio antiguo en Jerusalén. Tal movimiento implicaría el paso geopolíticamente explosivo de desplazar la Mezquita de Al-Aqsa, uno de los sitios más sagrados del islam y un símbolo de las aspiraciones palestinas como Estado.

Hegseth hizo sus comentarios en una conferencia en Jerusalén en 2018. Rechazó las aspiraciones palestinas de un Estado, diciendo que “no existe tal cosa como el resultado de una solución de dos Estados, hay un Estado”.

Lleva un prominente tatuaje que proclama “Deus Vult” (“Dios lo quiere”), la frase en latín atribuida al papa del siglo XI que convocó la Primera Cruzada. Eso lanzó dos siglos de guerra feroz e intermitente entre ejércitos cristianos y musulmanes en y alrededor de Tierra Santa.

Hegseth escribió en su libro que no estaba romantizando las Cruzadas, pero dijo que el “momento actual es muy parecido al siglo XI”. Llamó a los cristianos, judíos y al Ejército israelí a “rechazar el islamismo”, culturalmente y cuando sea necesario militarmente.

Definió el islamismo como una ideología que impone el islam a otros. Sostuvo que los musulmanes moderados pueden ser pacíficos, pero son o “cómplices en la expansión del islamismo o impotentes para revertirlo”.

El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses se opone a la nominación de Hegseth.

“Si el presidente electo Trump está seriamente interesado en buscar la paz en el extranjero y poner los intereses estadounidenses por encima de los intereses de gobiernos extranjeros, debería reconsiderar la nominación del Sr. Hegseth”, dijo la organización de defensa musulmana.

Thomas Lecaque, profesor de historia en la Universidad Grand View, dijo que la expresión “Deus Vult” es inequívocamente miliciana.

“No hay versión de ‘Deus Vult’ que signifique otra cosa que no sea un llamado a la violencia”, dijo Lecaque, quien estudia la violencia religiosa desde las Cruzadas hasta el Estados Unidos moderno.

El equipo de transición Trump-Vance no devolvió los correos electrónicos en busca de comentarios. Los emails a Hegseth y su abogado tampoco recibieron respuestas.

Larry Wilkerson, un coronel retirado con 31 años en el Ejército y miembro del consejo asesor de la Fundación de Libertad Religiosa Militar, considera que Hegseth es una elección alarmante.

“La diversidad es una fortaleza, pero tienes que saber cómo liderarla”, dijo Wilkerson, quien fue jefe de despacho del secretario de Estado, Colin Powell. “No lo haces imponiendo las opiniones de la mayoría o incluso de una gran minoría”.

